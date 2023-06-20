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  • Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місця

Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місця

Сьогодні 08:00
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Гарні новини!

Новости Днепра про Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місця

У Будапешті з 15 по 18 червня проходив Кубок Світу з кікбоксингу Wako. Про це повідомив тренер клуба “Барс” Віталій Білик у Facebook.

У змаганнях взяли участь вихованці ДЮСШ №2 Інгулецького району. Всього змагалися 2024 учасники з 43 країн світу.

Вихованці ДЮСШ №2 вибороли такі місця:

  • 1 місце Назарій Вінніченко;
  • 2 місце Станіслав Віннічук і Олександра Птухова.

Вітаємо спортсменів та спортсменку і бажаємо нових спортивних досягнень!

Новости Днепра про Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місця

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Новости Днепра про Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місцяУкраїнська Новости Днепра про Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місцяРусский

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