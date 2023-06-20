Кубок Світу з кікбоксингу наш: криворізькі спортсмени посіли призові місця

У Будапешті з 15 по 18 червня проходив Кубок Світу з кікбоксингу Wako. Про це повідомив тренер клуба “Барс” Віталій Білик у Facebook.
У змаганнях взяли участь вихованці ДЮСШ №2 Інгулецького району. Всього змагалися 2024 учасники з 43 країн світу.
Вихованці ДЮСШ №2 вибороли такі місця:
Вітаємо спортсменів та спортсменку і бажаємо нових спортивних досягнень!
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Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.