Кривий Ріг майже весь без світла, а шахтарів, які застрягли під землею намагаються евакуювати

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Кривому Розі введено в дію план роботи при повній відсутності електроенергії.
Підключення лікарень – на генераторах. Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах.
Малі котельні також підключаються на генератори.
Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть, – зазначив Вілкул.
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Через відключення світла затримуються потяги.
У Дніпрі через відключення світла не курсує електротранспорт.
Попередньо, аварійні відключення в Україні триватимуть добу.