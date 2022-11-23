Кривий Ріг майже весь без світла, а шахтарів, які застрягли під землею намагаються евакуювати

Кривий Ріг перейшов на режим роботи в разі повного блекауту.

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Кривому Розі введено в дію план роботи при повній відсутності електроенергії.

Підключення лікарень – на генераторах. Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах.

Малі котельні також підключаються на генератори.

Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть, – зазначив Вілкул.

Людей з метро вже вивели, наразі розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт.

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