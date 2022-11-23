Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кривий Ріг майже весь без світла, а шахтарів, які застрягли під землею намагаються евакуювати

Кривий Ріг майже весь без світла, а шахтарів, які застрягли під землею намагаються евакуювати

Сьогодні 16:37
просмотров

Кривий Ріг перейшов на режим роботи в разі повного блекауту.

 

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Кривому Розі введено в дію план роботи при повній відсутності електроенергії.

Підключення лікарень – на генераторах. Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах.                 
Малі котельні також підключаються на генератори.
Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть, – зазначив Вілкул. 

Людей з метро вже вивели, наразі розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт.

Новости Днепра про Кривий Ріг майже весь без світла, а шахтарів, які застрягли під землею намагаються евакуюватиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як виглядає квартира за 2 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:27
    Як виглядає квартира за 2 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

    Знайти дешеву однокімнатну квартиру в оренду в Дніпрі – це…

    Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:06
    Через знеструмлення потяги Укрзалізниці в Дніпрі та області курсують із затримкою

    Через відключення світла затримуються потяги.

    У Дніпрі зупинилися трамваї та тролейбуси через аварійні відключення, а на дорогах затори
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Дніпрі зупинилися трамваї та тролейбуси через аварійні відключення, а на дорогах затори

    У Дніпрі через відключення світла не курсує електротранспорт.

    Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    Світла не буде добу: у Дніпрі та по всій Україні почалися аварійні відключення

    Попередньо, аварійні відключення в Україні триватимуть добу.

    Наверх