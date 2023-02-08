Криворіжці хочуть покращення обслуговування в маршрутках: петиція

Мешканці Кривого Рогу зареєстрували петиції з вимогою покращення обслуговування в маршрутних таксі.

Автор однієї з петицій Пінчук Олександр перелічив недоліки у послугах перевізників (брудні вікна, пошкодженні сидіння, недостатнє освітлення у салоні) та запропонував деякі зміни в обслуговуванні:

Зобов’язати водіїв оголошувати заздалегідь зупинки, на яких вони планують висадку/посадку за маршрутом руху, оскільки послугами пасажирських перевезень користуються ВПО та гості міста.

Обладнати рухомий склад засобами GPS та сформувати чіткі графіки руху з обов’язковим їх оприлюдненням (включно зі змінами) на офіційному сайті міської ради та в електронних ЗМІ.

Внести зміст цих вимог до тексту договорів/додатків до договорів, що укладаються з відповідним перевізником на маршруті. Виконавчому органу ради періодично, але не рідше одного разу на пів року, здійснювати моніторинг виконання умов договору та у випадках їх порушення ініціювати процедуру дострокового розірвання договору із перевізником на маршруті.

Авторка іншої петиції пропонує ввести безготівкову оплату в маршрутках.

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