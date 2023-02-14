Криворізькі спортсмени здобули три нагороди на змаганнях з кікбоксингу

12-го лютого у місті Карловаць, що у Хорватії завершився Кубок Європи з кікбоксингу WAKO. Взяли участь у змаганнях і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №2.

Про це йдеться на сторінці Виконавчого комітету Інгулецької районної у місті Кривому Розі ради.

Криворізькі спортсмени вибороли три медалі.

Станіслав Віннічук у ваговій категорії до 54 кілограмів у розділі К-1 (15-16 років) отримав золото.

У цій же ваговій категорії, але у розділі лоу-кік (17-18 років) Назарій Вінніченко теж посів перше місце на п’єдесталі.

Срібло здобула Олександра Птухова (17-18 років), виступивши у розділу К-1 у ваговій категорії до 56 кілограмів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: