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Криворізькі спортсмени здобули три нагороди на змаганнях з кікбоксингу

Сьогодні 07:15
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12-го лютого у місті Карловаць, що у Хорватії завершився Кубок Європи з кікбоксингу WAKO. Взяли участь у змаганнях і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №2.

Новости Днепра про Криворізькі спортсмени здобули три нагороди на змаганнях з кікбоксингу

Про це йдеться на сторінці Виконавчого комітету Інгулецької районної у місті Кривому Розі ради.

Криворізькі спортсмени вибороли три медалі.

Станіслав Віннічук у ваговій категорії до 54 кілограмів у розділі К-1 (15-16 років) отримав золото.

У цій же ваговій категорії, але у розділі лоу-кік (17-18 років) Назарій Вінніченко теж посів перше місце на п’єдесталі.

Срібло здобула Олександра Птухова (17-18 років), виступивши у розділу К-1 у ваговій категорії до 56 кілограмів.

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Новости Днепра про Криворізькі спортсмени здобули три нагороди на змаганнях з кікбоксингуУкраїнська Новости Днепра про Криворізькі спортсмени здобули три нагороди на змаганнях з кікбоксингуРусский

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