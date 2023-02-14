Криворізькі спортсмени здобули три нагороди на змаганнях з кікбоксингу

Про це йдеться на сторінці Виконавчого комітету Інгулецької районної у місті Кривому Розі ради.
Криворізькі спортсмени вибороли три медалі.
Станіслав Віннічук у ваговій категорії до 54 кілограмів у розділі К-1 (15-16 років) отримав золото.
У цій же ваговій категорії, але у розділі лоу-кік (17-18 років) Назарій Вінніченко теж посів перше місце на п’єдесталі.
Срібло здобула Олександра Птухова (17-18 років), виступивши у розділу К-1 у ваговій категорії до 56 кілограмів.
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