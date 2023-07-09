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Кримський міст повністю перекрили: повідомляється про вибухи (ВІДЕО)

Сьогодні 13:27
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У неділю, 9 липня, на незаконно побудованому Кримському мосту повністю перекрили рух. Окупаційна влада анексованого півострова пояснює це спробою України вдарити по ньому ракетою в районі Керчі.

Новости Днепра про Кримський міст повністю перекрили: повідомляється про вибухи (ВІДЕО)

Згодом пропагандистські інтернет-ресурси розповсюдили інформацію про вибухи в районі мосту, а також відео з місця подій. 

При цьому гауляйтер Криму Сергій Аксьонов запевняє, що ракету нібито збили російські ППО. 

Пошкожень і постраждалих, за словами окупанта, немає. 

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Новости Днепра про Кримський міст повністю перекрили: повідомляється про вибухи (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Кримський міст повністю перекрили: повідомляється про вибухи (ВІДЕО)Русский

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