Кримський міст повністю перекрили: повідомляється про вибухи (ВІДЕО)

У неділю, 9 липня, на незаконно побудованому Кримському мосту повністю перекрили рух. Окупаційна влада анексованого півострова пояснює це спробою України вдарити по ньому ракетою в районі Керчі.

Згодом пропагандистські інтернет-ресурси розповсюдили інформацію про вибухи в районі мосту, а також відео з місця подій.

При цьому гауляйтер Криму Сергій Аксьонов запевняє, що ракету нібито збили російські ППО.

Пошкожень і постраждалих, за словами окупанта, немає.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: