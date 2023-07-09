Кримський міст повністю перекрили: повідомляється про вибухи (ВІДЕО)

Згодом пропагандистські інтернет-ресурси розповсюдили інформацію про вибухи в районі мосту, а також відео з місця подій.
При цьому гауляйтер Криму Сергій Аксьонов запевняє, що ракету нібито збили російські ППО.
Пошкожень і постраждалих, за словами окупанта, немає.
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