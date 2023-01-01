Кричали всім районом: у Дніпрі замість салютів опівночі співали гімн та посилали Путіна (ВІДЕО)

Цьогоріч в містах України не було традиційних новорічних салютів, тому українці вигадали новий флешмоб. Разом із сусідами вони скандували або прокльони для російського диктатора Владіміра Путіна, або співали гімн чи патріотичні пісні.
У Дніпрі флешмоб з “посилання” до чорта російського диктатора почали на 12 кварталі. Там мешканці району з вікон кричали усім відому фразу про Путіна.
Опівночі на Перемозі співали гімн України. Мешканці багатоповерхівки зібралися з сусідами у дворі та скандували Слава Україні та інші патріотичні фрази. Після цього вони трішки потанцювали на вулиці та розійшлися по домівкам.
Підтримали флешмоб і одесити. Ось так звучала Одеса опівночі.
На жаль, знайшлися і ті, хто вирішив налякати сусідів салютами. У різних частинах міста запускали феєрверки, проте мешканці Дніпра швидко поставили на місце поодиноких хуліганів. Обережно на відео присутня нецензурна лексика.
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