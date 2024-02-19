Круїзи по всьому світу: Захопливі подорожі на круїзних лайнерах

Навколосвітній круїз - це тривалий круїзний маршрут, який охоплює кілька континентів і триває кілька місяців. Ці епічні подорожі дають змогу мандрівникам обігнути земну кулю морем і відвідати безліч місць на шляху.

Найкращі світові круїзні лінії

Коли мова заходить про круїзи світом, найкращі круїзні лінії класу люкс пропонують унікальні маршрути, винятковий сервіс і розкішні зручності. Ось огляд деяких провідних світових круїзних ліній:

Silversea Cruises

Компанія Silversea Cruises відома як одна з найпопулярніших ультра розкішних круїзних ліній, що пропонують все включено. На їхніх затишних кораблях розміщується менше 600 гостей, що забезпечує ексклюзивну атмосферу. Усе харчування, алкогольні напої, чайові та необмежену кількість екскурсій включено до тарифу. Розважальні програми, такі як лекції для гостей і кулінарні майстер-класи, забезпечують розваги між екзотичними портами. Навколосвітні круїзи Silversea відвідують деякі з найпопулярніших місць на всіх 7 континентах. У круїзі 2023 року на кораблі Silver Shadow ви відвідаєте 61 пункт у 31 країні.

Круїзи Crystal Cruises

Уже понад 30 років Crystal Cruises є синонімом розкоші та витонченої елегантності. Щоб зберегти відчуття приватної яхти, кількість пасажирів обмежена 1 200. Світові круїзи Crystal пропонують різноманітні маршрути, ночівлі у відомих портах і включені у вартість послуги, такі як напої, WiFi і чайові. Культурне збагачення – одна з родзинок круїзів, де є можливість вивчати місцеві мови або такі навички, як тай-чи. Останні маршрути навколосвітніх круїзів охоплюють Середземномор’я, Азію, Австралію та Америку на відзначених нагородами лайнерах Crystal Serenity і Crystal Symphony.

Regent Seven Seas Cruises

Компанія Regent Seven Seas Cruises прагне забезпечити 6-зірковий сервіс на затишних кораблях середнього розміру. Навколосвітній круїз 2024 року на лайнері Seven Seas Mariner відвідає 66 портів у 31 країні. Безкоштовні необмежені берегові екскурсії сприяють культурному зануренню в кожен пункт призначення. Компанія Regent подбає про всі деталі: авіапереліт бізнес-класом, трансфери, необмежену кількість напоїв, спеціалізовані ресторани, WiFi і чайові. Ви можете розслабитися біля басейну або побалувати себе в спа-салоні Canyon Ranch у перервах між вивченням екзотичних портів. Regent робить розкіш за системою “все включено”

Бронювання світового круїзу

Бронювання світового круїзу вимагає ретельнішого планування і підготовки, ніж звичайна відпустка. Ось кілька порад про те, коли найкраще бронювати квитки і чи варто користуватися послугами турагентства, а не бронювати безпосередньо у круїзної лінії:

Найкращий час для бронювання: Більшість експертів з круїзів рекомендують купити квиток на круїзний лайнер за 12-18 місяців до початку подорожі, якщо ви хочете отримати кращий вибір кают і пільги при ранньому бронюванні. Каюти в навколосвітніх круїзах розкуповуються швидко, особливо найкращі сьюти. Раннє бронювання також дає вам більше часу на планування перельотів, трансферів і поїздок до і після круїзу.

Стимули раннього бронювання: Раннє бронювання дає змогу значно заощадити й отримати додаткові привілеї. Більшість круїзних ліній пропонують бонуси за раннє бронювання, наприклад, безкоштовне підвищення класу каюти, кредити на борту, безкоштовний Wi-Fi або безкоштовні екскурсії на березі. Завчасне бронювання дає змогу отримати найнижчі ціни до того, як тарифи почнуть зростати в міру зменшення кількості непроданих кают.

Використання послуг турагента порівняно з прямим бронюванням: Турагенти спеціалізуються на бронюванні круїзів і можуть допомогти вам зорієнтуватися у всіх варіантах світового круїзу. У них може бути доступ до групових тарифів або спеціальних акцій, які не пропонуються безпосередньо круїзними лініями. Агенти також можуть допомогти з авіаквитками, готелями, трансферами, страховкою і бронюванням берегових екскурсій. Бронювати безпосередньо у круїзної лінії простіше, і вона може запропонувати пільги для постійних учасників круїзу. Порівняйте пропозиції як турагентств, так і круїзних ліній.

Поради щодо пакування речей у круїзі

Поради щодо пакування речей для навколосвітньої подорожі

Пакування речей в круїзи по всьому світу вимагає додаткового планування і продумування через різноманітність кліматичних умов і навколишнього середовища. Ось кілька порад, які допоможуть вам без проблем зібрати речі для навколосвітнього круїзу:

Збирайте різноманітні речі – на вас чекають теплі тропічні райони, більш прохолодний клімат, офіційні вечори, пригодницькі екскурсії та багато іншого. Візьміть із собою універсальний одяг: легкі штани, топи і сукні, які можна надягати шарами, піджак, купальники тощо.

Перевірте маршрут – дізнайтеся, які регіони ви відвідаєте, і збирайте речі відповідно. Візьміть із собою теплий одяг для Аляски та більш холодного клімату, але легкі варіанти для тропіків. Перевірте, чи немає на вашій круїзній лінії офіційних вечорів.

Взуття для всього – не забудьте взяти зручне взуття для прогулянок, сандалі для пляжу, відповідне взуття для екскурсій, парадні туфлі для офіційних вечорів тощо.

Не забудьте про захист від сонця – візьміть із собою сонцезахисний крем, капелюхи, одяг із захистом від ультрафіолетових променів, щоб захиститися від сильного сонця в теплому кліматі.

Туалетні приналежності – Щоб заощадити місце в багажі, візьміть із собою туалетні приналежності та косметику для подорожей або пробники. Багато круїзних ліній надають базові туалетні приналежності.

Компресійні пакувальні пакети – Використовуйте їх, щоб максимально збільшити простір і впорядкувати вміст. Це полегшує пошук предметів.

Візьміть із собою найнеобхідніше – Зберігайте ліки, цінні речі, проїзні документи та предмети першої необхідності в ручній сумці, щоб вони були у вас під рукою, якщо багаж загубиться.

Ознайомтеся з обмеженнями на провезення багажу – дізнайтеся про кількість дозволених сумок, їхні розміри та вагу, щоб уникнути додаткової плати. На деяких круїзних лініях діють жорсткі обмеження.

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