Крім Новомосковська нардепи обрали назви для ще майже 20 населених пунктів Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області перейменували низку сіл.

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування 18 населених пунктів на Дніпропетровщині, повідомляється на сайті установи.

Комітет розглянув пропозиції органів місцевої влади, військадміністрацій населених пунктів та рекомендації Українського інституту нацпам’яті, Нацкомісії зі стандартів держмови щодо перейменування деяких населених пунктів на Дніпропетровщині, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови, — йдеться у повідомленні

Перейменували такі населені пункти:

місто Новомосковськ на місто Самар;

село Партизанське на село Орільське;

село Перше Травня на село Богодарівка;

село Чкаловка на село Чубарівка;

село Весела Роща на село Зелений Гай;

село Суворовське на село Слобідське;

село Червоне Поле на село Поле;

село Червоний Яр на село Яр;

село Новокурське на село Щасливе;

село Першотравенка на село Любомирівка;

село Новомосковське на село Нове;

село Возвратне на село Цибуляни;

село Красне на село Долина;

село Охотниче на село Вовче;

село Первомайське на село Коржове;

село Январське на село Січневе;

село Першотравневе на село Злагода;

село Надеждине на село Тихе.

Нагадаємо, раніше в регіоні змінили назви сіл Южне, Спокойствіє та ще кількох десятків населених пунктів Дніпропетровщини не відповідають лексичним нормам української мови та стосуються російської імперської політики.

Загалом, назви 99 населених пунктів Дніпропетровщини не відповідають стандартам.

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