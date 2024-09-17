Краєзнавці показали один із перших автомобілів, який їздив Дніпропетровщиною
Краєзнавці показали один із перших автомобілів, який їздив Дніпропетровщиною
Сьогодні 16:18
просмотров
У мережі показали, яким був один із перших автомобілів на Дніпропетровщині.
На фото один з перших автомобілів нашого краю, який знаходився в маєтку Родзянок в селі Попасне. Це авто А.L.F.A (модель 1910 року) і родина водія-механіка Гордія Івановича Хнюпи (народився в 1883 році). Про це розповів Igor Lysenko в Facebook-спільноті Рідна Новостепанівка (Цікавинки з історії Новомосковського краю).
Поруч з механіком його дружина Ганна Семенівна та їх діти Векла, Онуфрій і Олексій. Родом вони були з сільця Свободного-Корбівки (в наш час це частина села Вільного).
Дякую Костянтину Біляєву (пра-правнуку Хнюпи Гордія Івановича) за колоризовані фото з сімейного альбому, – йдеться в дописі.
На фото нижче село Попасне, 1910-ті роки.
У 1910-х автівки ще були рідкістю, тому кожна поява незвичного для тих часів транспорту запам’ятовувалася надовго. Ось що згадують місцеві жителі:
Мабуть, саме на цьому авто Родзянко їхав в ті часи з Євецько-Миколаївки до Попасного через наше село Івано-Михайлівку. І мій дід розповідав, як вони малими дітьми бігли за ним аж до тих пір, поки авто поїхало за межі села, – розповідає Євген Вакулин.
Втім, за інформацією краєзнавців, Михайло Володимирович не так часто користувався авто, тому що в ті часи переважну більшість часу проводив в Петербурзі. Машиною користувався його син – Михайло Михайлович. Він їздив у справах з маєтку Отрада в Новомосковськ.
На фото нижче автомобіль цієї моделі, який зберігається в музеї:
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"