Краєзнавці показали один із перших автомобілів, який їздив Дніпропетровщиною

Втім, за інформацією краєзнавців, Михайло Володимирович не так часто користувався авто, тому що в ті часи переважну більшість часу проводив в Петербурзі. Машиною користувався його син – Михайло Михайлович. Він їздив у справах з маєтку Отрада в Новомосковськ.

На фото нижче автомобіль цієї моделі, який зберігається в музеї: