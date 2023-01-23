Крали кабель: у Дніпрі на Шинній спіймали трьох чоловіків

У Дніпрі на вулиці Шинній троє невідомих намагалися вкрасти кабель. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Свідки повідомили про подію у поліцію. Патрульні, що прибули на місце, побачили трьох невідомих людей у брудному одязі. Побачивши поліцейських, вони спробували залишити місце події.

Одному з чоловіків вдалося втекти, проте невдовзі його затримали правоохоронці з іншого екіпажу. Інспектори виявили на місці події зрізані дроти, інструменти та викопану яму.

Все це знаходилося неподалік автомобіля, який належить одному з підозрюваних. На місце викликали слідчих. Підозрюваних відвезли до відділення поліції.

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