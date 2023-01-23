Крали кабель: у Дніпрі на Шинній спіймали трьох чоловіків

Свідки повідомили про подію у поліцію. Патрульні, що прибули на місце, побачили трьох невідомих людей у брудному одязі. Побачивши поліцейських, вони спробували залишити місце події.
Одному з чоловіків вдалося втекти, проте невдовзі його затримали правоохоронці з іншого екіпажу. Інспектори виявили на місці події зрізані дроти, інструменти та викопану яму.
Все це знаходилося неподалік автомобіля, який належить одному з підозрюваних. На місце викликали слідчих. Підозрюваних відвезли до відділення поліції.
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