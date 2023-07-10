Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по Україні

КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по Україні

Сьогодні 12:30
просмотров

Дніпро – лідер із закупівлі дронів для ЗСУ.

Новости Днепра про КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по Україні

Як повідомляє видання «Наші гроші», від початку повномасштабного вторгнення через систему «Прозорро» було зроблено 270 замовлень. Половина з них припадає на двох організаторів: КП «Інфо-рада-Дніпро» (м. Дніпро) та виконком мерії Кривого Рогу. Останній виділив 146 мільйонів гривень. Мерія Дніпра майже удвічі більше – 268 мільйонів гривень. Отже, Дніпро – чемпіон України із закупівлі дронів.

Розуміючи потребу ЗСУ у безпілотниках, мер Борис Філатов наголошує: місто буде їх закуповувати і надалі. Дніпро віднайде і механізми, аби вкладати кошти у масове виробництво дронів. 

Комунальне підприємство «Інфо-рада-Дніпро» закупило здебільшого квадрокоптери «Mavic» різних модифікацій.

Додамо, що Дніпро допомагає фронту не тільки безпілотниками. Неодноразово місто відправляло на передову придбане військове спорядження і продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними БпЛА, технікою, швидкими. За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим Дніпро вже витратив понад 2 млрд гривень та продовжує допомагати армії.

Новости Днепра про КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по УкраїніУкраїнська Новости Днепра про КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по УкраїніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ
Новини Дніпра
08.07.2023 06:15
Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Наверх