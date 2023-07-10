КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по Україні

Дніпро – лідер із закупівлі дронів для ЗСУ.

Як повідомляє видання «Наші гроші», від початку повномасштабного вторгнення через систему «Прозорро» було зроблено 270 замовлень. Половина з них припадає на двох організаторів: КП «Інфо-рада-Дніпро» (м. Дніпро) та виконком мерії Кривого Рогу. Останній виділив 146 мільйонів гривень. Мерія Дніпра майже удвічі більше – 268 мільйонів гривень. Отже, Дніпро – чемпіон України із закупівлі дронів.

Розуміючи потребу ЗСУ у безпілотниках, мер Борис Філатов наголошує: місто буде їх закуповувати і надалі. Дніпро віднайде і механізми, аби вкладати кошти у масове виробництво дронів.

Комунальне підприємство «Інфо-рада-Дніпро» закупило здебільшого квадрокоптери «Mavic» різних модифікацій.

Додамо, що Дніпро допомагає фронту не тільки безпілотниками. Неодноразово місто відправляло на передову придбане військове спорядження і продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними БпЛА, технікою, швидкими. За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим Дніпро вже витратив понад 2 млрд гривень та продовжує допомагати армії.

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