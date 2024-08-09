КП “Дніпроводоканал” у Дніпрі знову шукає працівників

Мешканців Дніпра запрошують на роботу в КП “Дніпроводоканал”.

В КП “Дніпроводоканал” через мобілізацію не вистачає працівників. Там потрібні слюсарі та зварювальники. Пропонують стабільну зарплату, задовільні умови роботи та інші соцпакети.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Детальніше дізнатися про роботу в КП “Дніпроводоканал” можна за номером телефону (056)719-93-54. Також можна звернутися до відділу кадрів підприємства.

«Наше підприємство пропонує стабільну заробітну плату та інші соціальні пакети для наших робітників. Умови роботи в аварійної бригади задовільні, адже для комунальників, які цілодобово та майже без вихідних працюють по пояс у воді, дуже важливо мати комфортне місце, де вони зможуть прийняти душ, випити гарячого чаю, пообідати та трохи відпочити. Я вдячний кожному, хто у такі складні часи продовжує виконувати свою роботу», — зазначив директор КП «Дніпроводоканал» Юрій Гамазинський.

Незважаючи на брак працівників, бригади КП «Дніпроводоканал» продовжують працювати та усувати аварійні ситуації.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: