«Кожен має допомагати так, як може» – педагоги та школярі Дніпра розповіли, як разом підтримують ЗСУ

У Дніпрі відзначили педагогів, тренерів, школярів та їхніх батьків, які волонтерять з перших днів повномасштабного вторгнення, та всі разом підтримують ЗСУ.

Спільна зустріч зібрала представників понад сотні міських шкіл, а також закладів культури та спорту. Місто завжди поруч і готове підтримати всіх, хто працює заради спільного блага громади та країни загалом – підкреслив мер Дніпра Борис Філатов.

«Я хочу ще раз сказати всім, хто долучився до волонтерського руху — всім нашим освітянам — слова вдячності за їх щирість. За те, що вони допомагають фронту і роблять все, що можливо для нашої Перемоги. Місто завжди буде з ними і завжди буде допомагати всім, чим потрібно», — сказав Філатов. Від всього міста він вручив волонтерам символічні подяки.

Одна з нагороджених — вчителька школи № 26 Ольга Кузнєцова. Жінка в’яже теплі шкарпетки для військових на фронті та у шпиталі, а також виготовляє для них особливі обереги. Каже, що у кожній її роботі для захисників є любов — до своєї країни та тих, хто зараз її боронить. Її ляльок-мотанок замовляють з різних країн Європи, та головне їх місце зараз — на фронті, говорить пані Кузнєцова, адже бійці вірять у їхню силу.

«Я дуже люблю наших солдат, наших хлопчиків. Можна боротися в різні способи. І я відкрила свій особистий фронт. Це мотанки, обереги. Тільки сьогодні я надіслала дві ляльки бійцям», — розповіла Ольга Кузнєцова і додала, що все більше її учениць долучаються до виготовлення корисних речей для українських воїнів.

Про те, що кожен на своєму місці може наближати Українську Перемогу, знає і семикласник Максим Бурлаков: «Я не можу захищати нашу країну зі зброєю в руках. Тому я вирішив допомагати Збройним Силам України та всім людям, які нас обороняють. Людям треба було щось патріотичне. Тому ми з мамою вирішили випікати патріотичні пряники та продавати їх». Так школяр зміг зібрати 30 тис. грн. Усі ці кошти він передав на придбання термобілизни, шкарпеток, а також вони стали внеском у купівлю автівки для фронту.

Разом з цим, кожен з учасників зустрічі мав змогу залишити свої побажання захисникам України та прикріпити їх до маскувальної сітки, яку потім передадуть на передову.

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