Козацькі сади та двоповерховий міст: 10 фактів про Дніпро, які ви могли не знати

Наше місто має більш ніж 200-річну історію. Частину цієї історії можна досі побачити на вулицях Дніпра у вигляді місць для відпочинку, будівель та інших споруд. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 цікавих фактів про Дніпро.

Одне з перших офіційно задокументованих поселень на території Дніпра було засноване 1755 року. То був козацький зимівник полковника Максима Дія. Зараз на його місці знаходяться житлові масиви Парус, Червоний Камінь, Покровський. Місто Дніпро було засноване лише у 1776 році.

У Дніпрі досі існує дерев’яний будинок, збудований близько 150 років тому. Він пережив кілька воєн, революцію і досі у цьому будинку живуть люди.

Також у Дніпрі досі існують перші кам’яні будинки, збудовані понад 200 років тому. 1791 року в Дніпрі було збудовано 6 будівель. Але до нашого часу збереглося лише 2.

Найстарішою будівлею у місті вважається нинішній Палац Студентів. Він був збудований у 1790 році, але виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Нинішній його вигляд – результат реконструкцій після Другої світової війни.

У Дніпрі налічується понад 2,2 тис вулиць та понад 94 тис будівель.

1897 року в місті запустили перший електричний трамвай. На той час це була справжня дивина. Катеринослав тоді став третім містом у країні, де він курсував.

Козак Лазар Глоба спочатку жив у своєму маєтку у парку Шевченка і там займався садом, але пізніше продав його та переїхав туди, де зараз знаходиться названий на честь нього парк. І там також почав займатися садом. Через деякий час після смерті козака його маєток перетворився на ботанічний міський садок.

З 1776 Дніпро кілька разів змінював назви. Серед його офіційних імен Катеринослав, Новоросійськ, Дніпропетровськ. Серед не офіційних – Січеслав та Краснодніпровськ.

Найстаріший міст у Дніпрі – Амурський. Його відкрили у 1884 році. Його можна назвати «двоповерховим». Для того часу це була справжня дивина. До цього, з 1796 року, у місті використовували наплавний дерев’яний міст, який розбирали на зиму.

Метро у Дніпрі – найкоротше у світі. Протяжність лінії становить лише 7,8 км.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: