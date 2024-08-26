Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

У центрі Дніпра багато старовинних будівель, які привертають увагу. Вони виділяються незвичайною цегляною кладкою та «візерунками» на фасаді. Незвичайні «малюнки» були задумані архітекторами та втілені будівельниками завдяки особливій пластичній цеглині ​​– катеринославській. Його виготовляли на заводах у нашому місті.

Журналісти dnepr.info дізналися історію старовинного будинку на вулиці Шевченка.

Одна з таких будівель знаходиться на вулиці Шевченка. Раніше вона мала назву Поліцейська. Це одна з найстаріших вулиць у місті.

Будівлю, про яку йдеться, було зведено у 1900-х роках. У під’їзді на плитці на підлозі збереглася ця дата.

За розповідями старожилом будинку, всередині триповерхова будівля була пишно оформлена, з ліпниною, бронзовими ручками, паркетом. Окремо було приміщення для обслуги – вона жила на цокольному поверсі, з якого був вихід у внутрішній двір. У підвалі будинку зберігалося вугілля для опалення будівлі. Парадним входом користувалися лише домочадці. Вхід для слуг був через арку.

Власником будинку був підприємець-мірошник. На одному поверсі він жив сам, на іншому – його брат-компаньйон. Під час революції брати поїхали за кордон. Але кілька років тому подивитися на будівлю «рідного» будинку приїжджали подивитися онуки мірошників.

Після Другої світової війни будинок перетворився на звичайну житлову будівлю.

Досі в під’їзді будинку можна побачити ковані ґрати сходів, гранітні сходинки часів Катеринослава.

інформація та фото: О. Присягіна

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