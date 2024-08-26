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  • Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

Сьогодні 17:26
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У центрі Дніпра багато старовинних будівель, які привертають увагу. Вони виділяються незвичайною цегляною кладкою та «візерунками» на фасаді. Незвичайні «малюнки» були задумані архітекторами та втілені будівельниками завдяки особливій пластичній цеглині ​​– катеринославській. Його виготовляли на заводах у нашому місті.

Новости Днепра про Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

Журналісти dnepr.info дізналися історію старовинного будинку на вулиці Шевченка.

Одна з таких будівель знаходиться на вулиці Шевченка. Раніше вона мала назву Поліцейська. Це одна з найстаріших вулиць у місті.

Будівлю, про яку йдеться, було зведено у 1900-х роках. У під’їзді на плитці на підлозі збереглася ця дата.

Новости Днепра про Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

За розповідями старожилом будинку, всередині триповерхова будівля була пишно оформлена, з ліпниною, бронзовими ручками, паркетом. Окремо було приміщення для обслуги – вона жила на цокольному поверсі, з якого був вихід у внутрішній двір. У підвалі будинку зберігалося вугілля для опалення будівлі. Парадним входом користувалися лише домочадці. Вхід для слуг був через арку.

Новости Днепра про Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

Власником будинку був підприємець-мірошник. На одному поверсі він жив сам, на іншому – його брат-компаньйон. Під час революції брати поїхали за кордон. Але кілька років тому подивитися на будівлю «рідного» будинку приїжджали подивитися онуки мірошників.

Новости Днепра про Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

Після Другої світової війни будинок перетворився на звичайну житлову будівлю.

Новости Днепра про Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі Дніпра

Досі в під’їзді будинку можна побачити ковані ґрати сходів, гранітні сходинки часів Катеринослава.

інформація та фото: О. Присягіна

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Новости Днепра про Ковані сходи та арка для прислуги: історія старовинного будинку мірошника у центрі ДніпраУкраїнська

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