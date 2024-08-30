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Користувався відсутністю дружини: на Дніпропетровщині чоловік декілька років ґвалтував падчерок

Сьогодні 11:05
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На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував та розбещував двох падчерок.

Новости Днепра про Користувався відсутністю дружини: на Дніпропетровщині чоловік декілька років ґвалтував падчерок

У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури оприлюднили подробиці щодо мешканця Дніпропетровщини, якому раніше повідомили про підозру у зґвалтувані малолітньої дитини. Нагадаємо, про це стало відомо у червні. Раніше повідомлялося, що 42-річний чоловік протягом декількох років розбещував дівчинку, користуючись часом, коли дружини не було вдома.

Слідством було встановлено, що обвинувачений, користуючись відсутністю дружини та фізичною перевагою, упродовж майже трьох років ґвалтував та розбещував двох падчерок – 8 та 13 років. Окрім цього, одну з дівчаток примушував вступити в сексуальний контакт з 11-річним братом. 

Протиправні дії вітчим фіксував на камеру мобільного телефону. Всі матеріали зберігав.  

Під час обшуків поліціянти виявили понад 600 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією. 

Ювенальні прокурори Кам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного місцевого мешканця за фактами вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканості стосовно трьох малолітніх дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України), – йдеться в дописі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Підозрюваного взяли під варту. За скоєний злочин йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік зґвалтував 14-річну дівчину у вбиральні кафе.

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#зґвалтування #
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