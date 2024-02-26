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Навели ракету на будинк на Перемозі в Дніпрі: голова СБУ Малюк про викриття агентурної мережі РФ “Серб”

Сьогодні 22:28
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Очільник СБУ Василь Малюк розповів про агентурну мережу, яка коригувала ракети по будинках в Дніпрі.

Новости Днепра про Навели ракету на будинк на Перемозі в Дніпрі: голова СБУ Малюк про викриття агентурної мережі РФ “Серб”

Про це Василь Малюк розповів 25 лютого під час форуму “Україна. Рік 2024”.

За його інформацією, у Дніпрі викрили російську агентурну мережу “Серб”. Восьмеро людей працювали на спецслужби РФ та допомагали коригувати ракети. Одну з них вони направили в будинок на Перемозі 14 січня. Тоді загинуло понад 40 людей, ще майже 100 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

Малюк зазначив, що усі агенти працювали на ГРУ ГШ (головне розвідувальне управління генштабу рф). Спілкуючись з волонтерами та військовими, вони збирали велику кількість важливих даних і передавали ворогу, у тому числі організовували ракетні обстріли.

І усі ми пам’ятаємо той страшний, скорботний по-справжньому момент, коли загинуло багато цивільних і ракета потрапила до звичайного житлового будинку. Це також була їхня робота, – сказав Василь Малюк.

Нагадаємо, що в СБУ вже повідомляли про викриття деяких членів угрупування “Серб”. Усього до агентурної мережі входило восьмеро людей, які видавали себе за волонтерів, шукали військових, мали з ними зв`язок. 

Зокрема, агенти “Серб” направляли ракети на ще один цивільний об’єкт – лікарню, в яку влучили у травні 2023. 

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Новости Днепра про Навели ракету на будинк на Перемозі в Дніпрі: голова СБУ Малюк про викриття агентурної мережі РФ “Серб”Українська Новости Днепра про Навели ракету на будинк на Перемозі в Дніпрі: голова СБУ Малюк про викриття агентурної мережі РФ “Серб”Русский

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