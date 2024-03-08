Коричневий рівень небезпеки: Укргідрометцентр зробив попередження для Дніпра та області

У Дніпрі та області, а також у сусідніх Запорізькій та Херсонській областях на 9 – 13 березня зробили гідрологічне попередження.
Внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв’язку з проходженням весняного водопілля, на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий).
А ось нижче за Дніпром будуть проблеми з низьким рівнем води.
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).
Нагадаємо, минулого в березні – квітні прибережні території Дніпропетровщини затопило.
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, якою буде погода у Дніпрі та області у суботу, 9 березня.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, по місту вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.
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