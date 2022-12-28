Корупційні ризики і загроза хаотичної забудови: депутати Дніпра пропонують Президенту ветувати новий закон про містобудування

Новий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», який всупереч численній критиці громадськості, аналітиків і Асоціації міст України нещодавно ухвалила Верховна Рада, потрібно ветувати та повернути на доопрацювання.

В нинішній редакції він веде до багатьох корупційних ризиків та як наслідок — самовільної появи в містах численних сумнівних споруд від недобросовісних забудовників. Реформа містобудування має зберегти права місцевого самоврядування, а не урізати їх. На цьому неодноразово наголошував не лише мер Дніпра Борис Філатов, а і посли G7. Про це також йдеться у зверненні до Президента Володимира Зеленського, яке депутати міста затвердили під час 32-ї позачергової сесії 28 грудня.

Коментуючи ситуацію довкола цього закону, Борис Філатов назвав її історією великого обману. Адже автори не врахували жодних зауважень від громад — хоча і обіцяли це зробити. «Якщо Президент підпише цей закон, я буду вимушений звернутися до громадян і сказати: у разі будь-яких порушень у будівництві, міська влада знімає з себе відповідальність. Бо вже не буде можливості як раніше — вирішувати людям ці питання з виконкомом мерії та її депутатами. Тож, шановні земляки, якщо вам перекриє всі вікна якась нова багатоповерхівка у вашому ж дворі, то треба буде звертатися безпосередньо до столиці — до уряду та Офісу Президента», — сказав Філатов.

Наразі закон фактично позбавляє громади можливості зупиняти самочинне будівництво. Вирішувати, чи було правопорушення, зможе лише новостворена Містобудівна палата — централізовано. Якщо ж суд визнає незаконність будівництва, то його вартість потрібно буде відшкодовувати з коштів місцевого бюджету — тобто всіх містян.

Крім цього, контролювати будівництво будуть приватні компанії — навіть якщо вони пов?язані із забудовниками. Раніше ж функція нагляду належала виключно державі.

За досвідом лише одного Дніпра, аби прибрати з міста хаотично зведені позазаконні багатоповерхівки, прибудови та інші споруди, потрібні роки судової тяганини. Нині ж, якщо таке будівництво з?явилося до того, як чинності набрав вже новий закон, воно фактично легалізується.

Автори звернення до Президента також наголошують, що у нинішньому вигляді закон по суті знищує ідею електронної системи регулювання містобудування та монополізує доступ на цей ринок. А також суттєво порушує авторські права архітекторів і створює умови для потенційних зловживань з боку нотаріусів, котрі не мають необхідної професійної підготовки для того, аби бути профільними державними реєстраторами. Так само нівелюється і роль містобудівної документації.

«Сам процес підготовки ініціативи був непрозорим. Від моменту ухвалення законопроєкту в липні 2021 року опубліковано було лише пропозиції до другого читання станом на грудень 2021 року. Проте ще близько 200 поправок, які подані цього року, не набули публічності», — йдеться у документі.

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