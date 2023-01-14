Корбан оголосив грошову нагороду за дані льотчика, який здійснив ракетний удар по Дніпру

Голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан оголосив грошову винагороду за достовірні дані про льотчика, який здійснив ракетну атаку по багатоповерхівці у місті 14 січня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Корбан зазначив, що атаку проводив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк м.Шайківка (поблизу Смоленської області Росії). Загарбники використовували ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск ракет було здійснено з району Курська, посадка – в Рязані. А зруйнований будинок, десятки поранених та загиблих – це все через ракету Х-22.

“Рашисти не безіменні. У кожного військового злочину є прізвище, ім’я, звання, місце служби. Це той самий негідник, який запустив ракету по житловому будинку в Дніпрі. Внаслідок цього загинули люди та діти. Кількість постраждалих досі невідома. Прізвище, ім’я та адресу проживання воєнного злочинця в рф має бути встановлено для відправлення правосуддя”, – прокоментував політик.

Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від Корбана 25 000 у.о. на анонімних умовах.

Нагадаємо, мер міста Борис Філатов наголосив, що завали напівзруйнованої багатоповерхівки, під якими залишаються мирні люди, розбиратимуть всю ніч. Крім того, район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено. Станом на 18:30 відомо про п’ятьох загиблих. Ще 60 – поранені, з них 12 – діти.

Що зараз відбувається на місці трагедії – читайте в нашому матеріалі.

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