Копіює голоси дітей: у Дніпрі загубився дружній папуга

У Дніпрі загубився папуга породи синьолобий амазон. Звати його Ріо.
Птаха востаннє бачили в районі скверу Кирилівка (колишній сквер імені Кірова) та вулиці Енеїди (раніше – Бажова). Папуга вилетів із клітки та зник. Розпізнати пернатого можна за тавром розплідника на правій лапі.
Оголошення про пошук папуги розмістили у місцевому телеграм-каналі.
Власниця розповіла, що Ріо є другом діток, дуже любить людей і доброзичливий. Птах може підлетіти й сісти на руку чи плече. Добре говорить фразу “Привет, Рио” і копіює голоси дітей.
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