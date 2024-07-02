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Копіює голоси дітей: у Дніпрі загубився дружній папуга

Сьогодні 21:51
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Дружній папуга заблукав у Дніпрі.

Новости Днепра про Копіює голоси дітей: у Дніпрі загубився дружній папуга

У Дніпрі загубився папуга породи синьолобий амазон. Звати його Ріо.

Птаха востаннє бачили в районі скверу Кирилівка (колишній сквер імені Кірова) та вулиці Енеїди (раніше – Бажова). Папуга вилетів із клітки та зник. Розпізнати пернатого можна за тавром розплідника на правій лапі. 

Оголошення про пошук папуги розмістили у місцевому телеграм-каналі. 

Власниця розповіла, що Ріо є другом діток, дуже любить людей і доброзичливий. Птах може підлетіти й сісти на руку чи плече. Добре говорить фразу “Привет, Рио” і копіює голоси дітей.

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