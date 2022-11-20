Кондитер з Дніпра зробив торт на честь Чемпіонату світа з футболу

На цей раз Дмитро реалістично відтворив футбольну тему. З мдових коржів та інших продуктів кондитер зробив м’яч та бутси.
Вага такого торта – 3,5 кілограми.
У своєму пості в фейсбук Дмитро Нікіфоренко написав:
Елизавета Бельмас
І не дивлячись на те, що збірна України не прийматиме в ньому участь, велика кількість шанувальників цього виду спорту буде насолоджуватись цією подією.
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Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко продовжує створювати справжні кулінарні шедеври.
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