Кондитер з Дніпра зробив торт на честь Чемпіонату світа з футболу

Відомий на все місто кондитер Дмитро Нікіфоренко продовжує фражати кондитерськими шедеврами.

На цей раз Дмитро реалістично відтворив футбольну тему. З мдових коржів та інших продуктів кондитер зробив м’яч та бутси.

Вага такого торта – 3,5 кілограми.

У своєму пості в фейсбук Дмитро Нікіфоренко написав:

І не дивлячись на те, що збірна України не прийматиме в ньому участь, велика кількість шанувальників цього виду спорту буде насолоджуватись цією подією.

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