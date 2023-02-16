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Комусь потрібніше: у парку Кривого Рогу вкрали садову лавочку

Сьогодні 07:15
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У криворізькому парку ім. Ф. Мершавцева невідоми вирвали та вкрали лавочку для відпочинку.
Новости Днепра про Комусь потрібніше: у парку Кривого Рогу вкрали садову лавочку

фото ілюстративне

Про це повідомили у Благодійному Фонді «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу», що опікується цим місцем.

“Минулими вихідними на алеї парку, що веде від фонтана до спортивного майданчика, було викрадено садову лавочку, що слугувала місцем відпочинку для багатьох відвідувачів парку та створювала затишок під деревами алеї. Слід зауважити, що робітниками БФ встановлювалась вона надійно, закріплювалась в бетонну поверхню, але це не зупинило крадіїв і означає, що негідний задум був цинічно спланований та цинічно здійснений.

Цей акт вандалізму сприймається як зухвала зневага до усіх мешканців міста та відвідувачів парку, до благодійників, які вкладають свої ресурси в розвиток парку попри скрутні часи.

Наша країна з Перемогою зміниться, і зміняться люди, які цінуватимуть ще більше своє-рідне, і час розставить все на свої місця, і роздано буде по заслугами”, – зазначили благодійники.

Новости Днепра про Комусь потрібніше: у парку Кривого Рогу вкрали садову лавочку

 

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Новости Днепра про Комусь потрібніше: у парку Кривого Рогу вкрали садову лавочкуУкраїнська Новости Днепра про Комусь потрібніше: у парку Кривого Рогу вкрали садову лавочкуРусский

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