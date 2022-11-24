«Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту
«Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту
Сьогодні 19:00
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У Дніпрі світло нині є у більше ніж половини містян. Відновлюється подання води і тепла. Орієнтовно вони стабілізуються після 20:00.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. «Відучора всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити – до повного відновлення міських систем», — наголосив він. Мер також нагадав, що у місті діють аварійні і планові відключення електрики.
При цьому лікарні зберігають стабільне живлення (та можливість перепідключитися на генератори).
Нині місто вже запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому її подання очікують у найближчі години. Філатов підкреслив, що міськводоканал подає воду за регламентом, аби уникнути гідроударів в мережі.
Також працюють всі котельні правобережжя. На лівому березі опалення вже отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.
Водночас Філатов оприлюднив адреси пунктів незламності, де тепло, є вода і електрика — на випадок чергових терористичних ударів росії:
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