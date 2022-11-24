«Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту

У Дніпрі світло нині є у більше ніж половини містян. Відновлюється подання води і тепла. Орієнтовно вони стабілізуються після 20:00.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. «Відучора всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити – до повного відновлення міських систем», — наголосив він. Мер також нагадав, що у місті діють аварійні і планові відключення електрики.

При цьому лікарні зберігають стабільне живлення (та можливість перепідключитися на генератори).

Нині місто вже запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому її подання очікують у найближчі години. Філатов підкреслив, що міськводоканал подає воду за регламентом, аби уникнути гідроударів в мережі.

Також працюють всі котельні правобережжя. На лівому березі опалення вже отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.

Водночас Філатов оприлюднив адреси пунктів незламності, де тепло, є вода і електрика — на випадок чергових терористичних ударів росії:

– Лівобережна адміністрація (вул.20-річчя Перемоги, 51);

– Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району (просп Мануйлівський, 31);

– Адміністрація Соборного району (площа Шевченка, 7);

– Адміністрація Новокодацького району (просп. Сергія Нігояна, 77);

– Центральна адміністрація (просп. Лесі Українки, 65);

– Адміністрація Шевченківського району (вул. Михайла Грушевського, 70);

– Центр соціальної підтримки дітей на сімей «Барвінок» (вул. Янтарна, 45);

– Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми» (вул. Тверська, 41);

– Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» (вул. Тополина, 33);

– Центр соціальних служб по Новокодацькому району (вул. Новоорловська, 2/92);

– Відділ територіального центру в Чечелівському районі (вул. Романа Шухевича, 28/32);

– Відділ територіального центру в Самарському районі (вул. Іларіонівська, 2);

– Міський центр соціальної допомоги (вул. Лоцманська).

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