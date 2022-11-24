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  • «Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту

«Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту

Сьогодні 19:00
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У Дніпрі світло нині є у більше ніж половини містян. Відновлюється подання води і тепла. Орієнтовно вони стабілізуються після 20:00.

Новости Днепра про «Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. «Відучора всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити – до повного відновлення міських систем», — наголосив він. Мер також нагадав, що у місті діють аварійні і планові відключення електрики. 
 
При цьому лікарні зберігають стабільне живлення (та можливість перепідключитися на генератори).
Нині місто вже запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому її подання очікують у найближчі години.  Філатов підкреслив, що міськводоканал подає воду за регламентом, аби уникнути гідроударів в мережі.
 
Також працюють всі котельні правобережжя. На лівому березі опалення вже отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС. 
 
Водночас Філатов оприлюднив адреси пунктів незламності, де тепло, є вода і електрика — на випадок чергових терористичних ударів росії:
 
– Лівобережна адміністрація (вул.20-річчя Перемоги, 51);
 
– Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району (просп Мануйлівський, 31);
 
– Адміністрація Соборного району (площа Шевченка, 7);
 
– Адміністрація Новокодацького району (просп. Сергія Нігояна, 77);
 
– Центральна адміністрація (просп. Лесі Українки, 65);
 
– Адміністрація Шевченківського району (вул. Михайла Грушевського, 70);
 
– Центр соціальної підтримки дітей на сімей «Барвінок» (вул. Янтарна, 45);
 
– Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми» (вул. Тверська, 41);
 
– Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» (вул. Тополина, 33);
 
– Центр соціальних служб по Новокодацькому району (вул. Новоорловська, 2/92);
 
– Відділ територіального центру в Чечелівському районі (вул. Романа Шухевича, 28/32);
 
– Відділ територіального центру в Самарському районі (вул. Іларіонівська, 2);
 
– Міський центр соціальної допомоги (вул. Лоцманська).

Новости Днепра про «Комунальні служби працюють безперервно»: Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекаутуУкраїнська

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