Комунальні служби Дніпра на 100 % готові до снігопадів

Дніпро зустрічає зиму. 500 комунальників і майже 200 одиниць снігоочисної техніки готові стати до роботи щойно піде сніг

«Комунальні служби міста на 100 % готові до снігопадів», – Олексій Самійлик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР.

Заздалегідь та комплексно підготувалися комунальники Дніпра до першої ожеледиці та прогнозованого синоптиками снігу. Щойно місто запорошить – пів тисячі робітників готові чистити дороги від снігу. На поміч їм буде задіяно чималу кількість спецтехніки.

«У зимовий період буде залучено 177 одиниць спецтехніки. З них 87 – посипальної, 32 – снігоочисної, 24 – малої посипальної, 22 самоскиди, 12 навантажувачів. Маршрути снігоочищення та посипання доріг вже затверджено», – зазначає Світлана Літвінова, начальниця управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР.

Комунальні служби міста ладні охопити понад 12 млн м2 доріг та провулків. Пріоритетними, як завжди, є головні магістралі мегаполіса, тротуари, під’їзди до об’єктів критичної інфраструктури, спуски та підйоми. Щодо останніх – їм, кажуть комунальники, буде приділена особлива увага.

«Не перший рік у місті ми використовуємо так звані мушлі. Це такі ємності для піщано-соляної суміші, які будуть встановлені поруч з перехрестями, на спусках та підйомах і у разі чого наші співробітники зможуть оперативно посипати ці складні ділянки. Використовувати посипальну суміш можуть і двірники, і представники бізнесу – аби по тротуарах чи біля крамниць містянам було безпечно пересуватися», – коментує Олексій Самійлик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР.

Станом на сьогодні місто закупило 25 тис. тонн піщано-соляної суміші. Цих запасів, кажуть фахівці, має вистачити по січень у разі дуже сніжної зими, а за погодних тенденцій останніх років – то і на всю зиму.

Попри 100 % готовність Дніпра до снігопадів, комунальники звертаються до автовласників з проханням заздалегідь встановити зимову гуму, а у разі снігопаду не лишати припарковані автівки на узбіччі вулиць і проспектів – це знижує продуктивність роботи дорожніх служб.

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