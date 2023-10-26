Кому з військових у Дніпрі платитимуть по 100 тис грн: не лише тим, хто на передовій

Законодавством України передбачено, що військові, які захищають нашу країну на передовій, можуть отримати премію до 100 тис грн. Розраховується вона пропорційно дням, проведеним на передовій. Премію виплачують з урахуванням даних від командирів. Але також передбачено виплату 100 тис грн тим, хто не перебуває на передовій. У жовтні 2023 року було оновлено перелік таких категорій військовослужбовців.

Журналісти dnepr.info дізналися, яким категоріям військових передбачено виплати 100 тис грн.

Кому виплачуватимуть

Раніше 100 тис грн виплачували тим, хто воює на передовій, перебуває у полоні або отримав поранення на фронті. Тепер до них додалося ще кілька категорій, серед яких: військовослужбовці ракетних військ, артилерії та ППО, які можуть не перебувати в районі ведення інтенсивних бойових дій. Раніше вони отримували 30 тис. грн. Також будут виплачувати по 100 тис тим, хто здійснює розмінування у районах бойових дій. Виплачують 100 тис грн безвісно відсутнім військовим, а також у разі їхньої смерті – родичам загиблого воїна.

Які документи необхідні

Виплати нараховуються на основі довідки про виконання бойових завдань та про участь у бойових діях. Вона подається керівниками пунктів управління, штабів військ, командирами військових частин. До цієї довідки необхідно додати бойовий наказ командира частини із зазначенням дати та реєстрації номера, журнал бойових дій підрозділу, рапорт командира про безпосередню участь військового у бойових діях.

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