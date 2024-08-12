Кому в Дніпрі 13 серпня вимикатимуть світло через планові ремонти

У міськраді повідомили кому будуть вимикати світло через проведення планових ремонтів.

За повідомленням Укренерго, відключення світла у вівторок, 13 серпня, не прогнозується. Втім, у Дніпрі в зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 13 серпня, з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

– вул. Березнева: 7-21 (непарні);

– вул. Дніпровська: 9-22;

– вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-30, 32-40 (парні);

– вул. Старицького: 3, 5-22;

– вул. Сурська: 30, 32-38;

– вул. 152-ї Дивізії: 160-Д;

– вул. Аеродром: 14-Б, 32, 147, 211, 227, 271, 303;

– вул. Аеропорт: 33, 37, 70, 145, 160-Б, 160-Г, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303;

– вул. Будівельників: 10-Н, 17.

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