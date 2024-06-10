Кому та коли вимикатимуть світло в Дніпрі 10 червня

Зверніть увагу.

У Дніпрі 10 червня через планові ремонти не буде світла на низці вулиць.

Про це повідомили в компанії “ЦЕК”.

10 червня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

вул. Артилерійська: 46;

вул. Братів Горобців: 28, 36, 38, 46, 51А, 55;

вул. Професора Герасюти: 1;

вул. Робоча: 79А, 89, 164А, 166Б;

вул. Театральна: 5.

Також 10 червня обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Світло може зникнути за графіком з 16:00 до 22:00, повідомили в Укренерго.

Ознайомитись з графіками вимкнень можна на сайтах приватних енергетичних компаній:

ДТЕК

ЦЕК

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