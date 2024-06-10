У Дніпрі 10 червня через планові ремонти не буде світла на низці вулиць.
Про це повідомили в компанії “ЦЕК”.
10 червня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
вул. Артилерійська: 46;
вул. Братів Горобців: 28, 36, 38, 46, 51А, 55;
вул. Професора Герасюти: 1;
вул. Робоча: 79А, 89, 164А, 166Б;
вул. Театральна: 5.
Також 10 червня обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Світло може зникнути за графіком з 16:00 до 22:00, повідомили в Укренерго.
Ознайомитись з графіками вимкнень можна на сайтах приватних енергетичних компаній:
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