Кому та коли вимикатимуть світло в Дніпрі 10 червня - Днепр Инфо
Кому та коли вимикатимуть світло в Дніпрі 10 червня
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Сегодня 07:23

Зверніть увагу.

Новости Днепра про Кому та коли вимикатимуть світло в Дніпрі 10 червня

У Дніпрі 10 червня через планові ремонти не буде світла на низці вулиць.

Про це повідомили в компанії “ЦЕК”.
10 червня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
вул. Артилерійська: 46;
вул. Братів Горобців: 28, 36, 38, 46, 51А, 55;
вул. Професора Герасюти: 1;
вул. Робоча: 79А, 89, 164А, 166Б;
вул. Театральна: 5.

Також 10 червня обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Світло може зникнути за графіком з 16:00 до 22:00, повідомили в Укренерго.

Ознайомитись з графіками вимкнень можна на сайтах приватних енергетичних компаній:

ДТЕК
ЦЕК

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Новости Днепра про Кому та коли вимикатимуть світло в Дніпрі 10 червняУкраїнська

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