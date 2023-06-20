Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адреси

Світла не буде до 17:00.

Сьогодні, 20 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили в Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 20 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Василя Сліпака: 50А, 52;

вул. Інженерна: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького: 111, 113.

Тримайте завжди телефони та повербанки зарядженими!

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