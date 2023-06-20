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Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адреси

Сьогодні 08:20
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Світла не буде до 17:00.

Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адреси

Сьогодні, 20 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили в Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 20 червня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 50А, 52;
  • вул. Інженерна: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницького: 111, 113.

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Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про Кому сьогодні у Дніпрі вимкнули світло на 9 годин: адресиРусский

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