Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде води

Наразі всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
Знеструмлення на цих об’єктах відсутні.
За минулу добу, 11 травня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 32 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 16 пошкоджень на мережах водопостачання.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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