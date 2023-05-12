Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде води

Станом на 6:00 через пошкодження водопроводу по вул. Янтарна, 71 припинено водопостачання у мешканців цього будинку. Водопостачання буде відновлено одразу після закінчення робіт.

Наразі всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Знеструмлення на цих об’єктах відсутні.

За минулу добу, 11 травня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 32 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 16 пошкоджень на мережах водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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