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Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде води

Сьогодні 08:30
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Станом на 6:00 через пошкодження водопроводу по вул. Янтарна, 71 припинено водопостачання у мешканців цього будинку. Водопостачання буде відновлено одразу після закінчення робіт.

Новости Днепра про Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде води

Наразі всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Знеструмлення на цих об’єктах відсутні.

За минулу добу, 11 травня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 32 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 16 пошкоджень на мережах водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде водиУкраїнська Новости Днепра про Кому необхідно зробити запаси: сьогодні у Дніпрі часткого не буде водиРусский

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