Компанії пов’язані з ОПЗЖ будують льодову арену в Дніпрі за 1,5 млрд бюджетних грошей під час війни

ОПЗЖ у Дніпрі будує льодову арену за 1,5 млрд бюджетних грошей під час війни.

Про це йдеться в матеріалі “Обозревателя”.

Зазначається, що дві будівельні компанії у Дніпропетровській області отримали замовлення від ОДА та її підрозділів на понад 2 млрд грн. Частина грошей піде на реконструкцію льодової арени ДС “Метеор”.

Ці компанії пов’язані з Геннадієм Гуфманом, який є керівником місцевого відділення ОПЗЖ та якого нещодавно звільнили з посади першого заступника голови Дніпропетровської облради.

Йдеться про ТОВ “Будівельна група “АЛЬФАБУД ” та ТОВ “Будівельна компанія “ПРЕМ’ЄР БУД“. Згадані компанії отримали замовлення від ОДА у 2021-2022 роках. Про це йдеться в даних з відкритих джерел.

Засновником ТОВ “Будівельна група “АЛЬФАСБУД” є Петрова Ірина Анатоліївна – керівник партії “Соціальна реконструкція”. У 2020 році керівником цієї партії був Євген Моршинін, який разом із Євгеном Ліфшицем та Геннадієм Гуфманом є одним із засновників ТОВ “Гостинич”.

Євген Ліфшиць – один із партнерів Гуфмана. Обидва вважаються засновниками ТОВ “ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС”. Також Ліфшиць є директором ПП “ІР-ІНВЕСТ-ГРУП”, засновником та бенефіціаром якого є Гуфман.

Друга компанія, яка отримала замовлення – ТОВ “Будівельна група “АЛЬФАБУД” була учасником у 138 закупівлях, та отримала перемогу у 131 закупівлі на суму 858,46 млн грн. Реально підписано 122 договори на суму 729,78 млн грн. При цьому 78% цих тендерів припали на Дніпропетровську ОДА та її підрозділи. Компанія отримала всього замовлень на приблизно 575 млн грн.

Інша надуспішна компанія ТОВ “Будівельна компанія “ПРЕМ’ЄР БУД” зі статутним капіталом в 1000 грн отримала підряди від області на 1,45 млрд грн.

Протягом двох років брали участь у 12 держзакупівлях, ставши переможцями у 8 із них на приблизну суму 1,6 млрд грн. З них від ДніпроОДА у 2021-2022 pp. – два підряди на суму 1,45 млрд грн.

Зокрема, – на реконструкцію палацу спорту “Метеор” (м. Дніпро, вул. Макарова, 27 А), на що було виділено понад 1,365 млрд грн. БК “ПРЕМ’ЄР БУД” також входить до орбіти Гуфмана-Ліфшиця. Наприклад, досвід роботи ТОВ БК “Прем’єр Буд” підтвердила листом від ТОВ “Будівельно-монтажне товариство Дніпро”, підписане Євгеном Ліфшицем.

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