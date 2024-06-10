Компанія з Дніпра робить унікальну підсвітку фасаду TBC банку в Тбілісі (ФОТО)

Компанія з Дніпра «Експолайт» долучилася до створення унікальної підсвітки TBC банку в столиці Грузії Тбілісі.

За словами арт-директора фірми «Експолайт» Миколи Каблуки, підсвітка фасаду TBC банку унікальна і її аналогів немає у всій Європі. Фішка освітлення — зв’язок з онлайн-даними Big Data. Систему налаштують так, що кольори будуть змінюватися залежно від отриманих даних.

Про це Микола Каблука розповів на своїй сторінці у Facebook.

“Зараз з командою вже почали дуже приємний етап після монтажу світильників – наладки та програмування медійної підсвітки фасаду TBC банку у Тбілісі. Тепер цей об’єкт вже має вигляд майже наближений до Light-концепту. Однією з фішок медійного світла на цьому фасаді є зв’язок з онлайн-даними Big Data. Завдяки нюансно налаштованій системі, кольори можуть змінюватися залежно від отриманих даних, наприклад, результатів спортивних матчів, або, тому що це банк — фінансових даних з валютних бірж”, – написав Микола Каблука.

Він додав, що для фасаду банку спеціально створили світильники, які підходять під архітектуру саме цієї будівлі. Вони кріпляться на магнітах і легко знімаються, але сильний вітер не зможе їх зірвати.

“Для цього проєкту ми створили унікальні світильники розроблені спеціально під архітектуру TBC: від плат і світлодіодів до профілів і роз’ємів. Новий протокол управління забезпечує швидкість передачі даних і частоту кадрів 60 fps. Фасад будівлі складний і технологічний, з панелями, виготовленими у Німеччині спеціально для наших світильників. Ми продумали технічне завдання для пазів під світильники, кабелі та кріплення. Ми створили радіальні медіасмуги з високою роздільною здатністю, чітко продумавши типи діодів, їхній крок, чипи та софт. Наші світильники мають три різні радіуси, кріпляться на магнітах, що дозволяє легко знімати їх без спеціального інструменту, але навіть найсильніший вітер не зможе їх відірвати”, – зазначив арт-директор.

Микола Каблука також підкреслив, що проєкт розпочали ще у 2022 році, на початку війни, і згодом він стане архітектурною візитівкою Тбілісі.

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