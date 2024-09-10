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  • Компанія «ЦЕК» запрошує на роботу мешканців Дніпропетровщини: вакансії

Компанія «ЦЕК» запрошує на роботу мешканців Дніпропетровщини: вакансії

Сьогодні 08:02
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Мешканців Дніпропетровщини та переселенців запрошують на роботу.

Новости Днепра про Компанія «ЦЕК» запрошує на роботу мешканців Дніпропетровщини: вакансії

Енергетична компанія “ПЕЕМ ЦЕК” шукає електромонтера з експлуатації розподільних мереж, електромонтера оперативно-виїзної бригади та контролера енергонагляду. Працівникам пропонують дотримання державних гарантій в оплаті праці, премії та повний соціальний пакет. Також — бронювання військовозобов’язаних та кар’єрне зростання.

Про це повідомили в телеграм-каналі ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК».

Працівників шукають у різних районах Дніпропетровщини:

  • Електромонтера з експлуатації розподільних мереж (вул. Бориса Кротова, 44, м. Дніпро (район 12 кварталу, Шинного заводу); Криворізький р-н, смт. Радушне; Новомосковський р-н, смт. Гвардійське, вул. Степова, 10);
  • Електромонтера оперативно-виїзної бригади (вул. Бориса Кротова, 44, м. Дніпро (район 12 кварталу, Шинного заводу); м. Жовті Води вул. Хмельницького, 32; м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 8/1 (район ЦГока); м. Павлоград, вул. Промислова, 1);
  • Контролера енергонагляду (вул. Бориса Кротова, 44, м. Дніпро (район 12 кварталу, Шинного заводу).

Працювати потрібно за таким графіком: ПН-ЧТ 8:00 – 17:00, ПТ 8:00 – 15:45 (для оперативно – чергового персоналу згідно з графіком змінності. Виплата заробітної плати 2 рази на місяць.

З деталями роботи можна ознайомитися на сайті за посиланням. Резюме потрібно відправляти на електронну адресу [email protected], або на вайбер 067-544-32-96 Тетяна.

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