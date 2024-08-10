Компанія підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва постачатиме граніт для національного військового кладовища

Група компаній «Алеф» постачатиме граніт для будівництва національного військового меморіального кладовища.

Так, згідно з документами, які завантажив у систему «Прозорро» переможець тендера на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища, весь граніт для проєкту постачатиме компанія «АК ПРО» з Дніпра. Вона на 60% належить ТОВ «АЛЕФ ІСТЕЙТ». Про це повідомили у hromadske.

Група «Алеф» — це бізнес-структура Вадима Єрмолаєва, бізнесмена і громадянина Кіпру з Дніпра, який перебуває під санкціями в Україні. Санкції проти Єрмолаєва було введено указом президента 23 грудня 2023 року. Підставою для цього стали матеріали розслідування СБУ: спецслужба з’ясувала, нібито Єрмолаєв ще у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за російськими законами, справно сплачуючи податки державі-агресору. Тобто держава вважає, що він фактично фінансував війну проти України.

Нове військове меморіальне кладовище мають побудувати в лісі біля села Мархалівка під Києвом. Більш як 1,7 мільярда гривень за це будівництво має отримати Консорціум «Білдінг Юа» — об’єднання компаній, у якому групі Єрмолаєва також належить приблизно 1%. За ці кошти мають облаштувати сам меморіал, побудувати дім скорботи та інші допоміжні приміщення, влаштувати доріжки на території кладовища.

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