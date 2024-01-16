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Комік, якого вдарив глядач під час стендап-шоу в Дніпрі, розповів деталі інциденту

Сьогодні 15:52
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Комік відреагував на інцидент у Дніпрі, де його під час стендап-шоу вдарив глядач.

Новости Днепра про Комік, якого вдарив глядач під час стендап-шоу в Дніпрі, розповів деталі інциденту

15 січня у ДК “Шинник” виступали українські стендап-коміки. Під час номера Алли Волкової, один із глядачів, який перед цим викрикував нецензурні слова у бік артистки, видерся на сцену та почав неадекватно поводитися. Організатори намагалися заспокоїти дебошира та запропонували повернути гроші за концерт, але той не поспішав виходити із зали.

Врешті-решт глядач пішов зі сцени, але уже на виході вдарив коміка, котрий згодом мав виступати на концерті. Стендапер Андрій Пілат, якого ледь не побив неадекватний чоловік, прокоментував вчорашній інцидент.

Андрій зазначив, що спробував ухилитися від кулаків неадеквата, однак все ж отримав удар у вухо. Проте артист у властивій йому манері відреагував із гумором.

Тисячу людей у залі, а я маю виходити на сцену та витягувати якогось тіпа, який мені трохи попав у вухо. Але я такий Мухамет Алі трохи увернувся, – розповів Андрій. 

Вдарене вухо почервоніло, але серйозної травми, на щастя, комік не отримав. Після інциденту Андрій виступив зі своїм номером на сцені, де постарався обіграти жартами неприємну ситуацію. 

Андрій також опублікував відео з концерту, де видно момент конфлікту з глядачем. 

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Новости Днепра про Комік, якого вдарив глядач під час стендап-шоу в Дніпрі, розповів деталі інцидентуУкраїнська

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