Комендантська година в Україні на Новий рік: чи будуть обмеження в Дніпрі

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, чи буде діяти комендантська година в Україні на період Новорічних свят.

На всій території України з початку війни діє комендантська година. У березні-квітні вона була більш жорсткою, але влітку обмеження трохи пом’якшили.

Уже наступної суботи буде Новий рік, тому багатьох хвилює, чи скасують комендантську годину на свята. Скоріше за все, обмеження не знімуть.

У Києві та області місцева влада вже офіційно оголосила, що комендантську годину не скасують та великих святкувань не буде. Така ж ситуація на Рівненщині, де голова ОВА Віталій Коваль повідомив, що обмеження знімати не будуть.

У решті областей місцева влада поки що не повідомляла про зняття обмежень в новорічну ніч.

Графіки комендантської години в областях

23:00 до 5:00 – Київщина, Харківщина, Івано-Франківщина, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина, Тернопільщина, Черкащина, Київ та Кривий Ріг.

00:00 – 5:00 – Львівщина, Дніпропетровщина, Рівненщина, Вінничина, Волинь, Житомирщина, Миколаївщина, Хмельниччина, Чернівецька область. 23:00- 4:00 – Чернігівщина та Сумщина.

21:00 – 5:00 – Луганщина та Донеччина.

19:00 – 6:30 – Херсонщина.

На Закарпатті комендантської години немає.

Чи скасують комендантську годину в Дніпрі та області

Поки що ні голова ОВА, ні очільники районів не повідомляли про зняття обмежень щодо комендантської години. Тому в новорічну ніч вона почнеться о 00:00 та закінчиться о 5:00.

Зазначимо, що 13 грудня тривалість комендантської години скоротили в Кривому Розі. Там вона триматиме з 23 години до 5 ранку.

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