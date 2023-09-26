Командувач Чорноморського флоту РФ “воскрес”: ЗСУ прокоментували появу ліквідованого адмірала

У ЗСУ прокоментували появу ліквідованого адмірала Соколова у російських ЗМІ.

25 вересня, речники Сил спеціальних операцій заявили про те, що під час удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ вдалося ліквідувати його командувача Віктора Соколова.

26 вересня росіяни показали відеотрансляцію засідання так званого силового блоку РФ, де сидить нібито живий командувач Чорноморського флоту. Після цього розгорілися палкі дискусії на тему того, чи “воскрес” Соколов, чи це спроба росіян заперечити ліквідацію посадовця.

У Силах спеціальних операцій відреагували на цю ситуацію. Речники ССО стверджують, що за інформацією власник джерел ЗСУ командувач ЧФ все ж загинув.

Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чф рф. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, – пишу представники ССО.

Зважаючи на те, що росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим – підрозділи ССО уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції.

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