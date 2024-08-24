Колишні гравці СК Дніпро-1 не отримали зарплатню за 5 місяців, – ЗМІ

Про це повідомляє портал sport.ua з посиланням на власні джерела.
За попередньою інформацією, клуб не розрахувався з деякими гравцями та персоналом клубу.
Колишні працівники клубу мають намір подати скаргу до УАФ та звернутися до керівних структур українського футболу.
Нещодавно ми писали про те, що СК Дніпро нічого не отримає після трансферу Артема Довбика до римської “Роми”.
Нагадаємо, що після зняття дніпрян з УПЛ їх місце в еліті українського футболу дісталося команді “Лівий берег”.
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Козенко Антон
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