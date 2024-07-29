Куди звератись мешканцям Дніпра, якщо потрібна екстрена вакцинація

Вакцинацію дітей та дорослих проводять згідно з національним календарем щеплень. Вакцина дозволяє захистити організм від багатьох інфекцій. Щеплення проти правця та кору необхідно «оновлювати» раз на 10 років навіть у дорослому віці. У ряді випадків може знадобитися термінова вакцинація.

Журналісти dnepr.info з’ясували, коли необхідна екстрена вакцинація і до кого потрібно в цьому випадку звертатись.

Правець

У випадку, якщо ви отримали травму, що порушила цілісність слизових оболонок – це може бути опік, обмороження, укус тварини, сильний поріз, в який потенційно можуть потрапити частинки заліза, землі тощо. – може знадобитися екстрена вакцинація від правця, особливо якщо після попереднього щеплення від правця пройшло більше 5 років.

Сказ

Якщо вкусив собака, кішка чи дика тварина – необхідна негайна вакцинація від сказу. Навіть незначні подряпини або сліди слини тварини є причиною для того, щоб звернутися до найближчого травмпункту та отримати антирабічну вакцину. Отримати її можна тільки після укусу тварини, раніше вона не робиться.

Кір

Вакцина від кору необхідна тим дітям і дорослим, які раніше не були вакциновані, не хворіли на кір або мали контакт з хворою людиною.

Хто може призначити екстрену вакцинацію

Призначити екстрену вакцинацію може лікар під час огляду.

Де можна зробити щеплення у Дніпрі

Вакцину можна купити самостійно та прийти разом з нею до амбулаторії. Можна зробити щеплення у приватній клініці – тоді вакцину купувати не потрібно, вони є прямо там. Також можна вакцинуватись у державній установі – це безкоштовно. Для цього необхідний напрямок від сімейного лікаря. При цьому місце вакцинації мешканець Дніпра може обрати самостійно, головне, щоб у обраній установі була вакцина, та було підписано договір із НСЗУ на надання послуг.

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