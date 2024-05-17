Коли відновить роботу аеропорт у Львові: коментар ОВА

Відкриття аеропорту у Львові допоможе "закрити небо".

В Україні знову заговорили про відновлення роботи аеропорту у Львові.

Відкриття Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького допоможе закрити небо над Україною та сприятиме міжнародному туризму та інвестиціям ззовні.

Про це заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький під час Національного туристичного саміту у Львові, 17 травня.

Від початку широкомасштабного вторгнення повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків. Час від часу лунають пропозиції щодо відновлення роботи аеропортів, які розташовані на кордоні з країнами ЄС.

Раніше розглядали можливість відкриття аеропорту в Ужгороді. Це одне із найбезпечніших летовищ в Україні під час війни, адже частина злітної смуги перебуває на території Словаччини. Однак далі пропозицій діло не зайшло.

Тепер заговорили про відновлення роботи аеропорту у Львові.

Для нас важливо відкрити аеропорт. На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо увагу на тому, що відкриття аеропорту – це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну”, – наголосив Максим Козицький.

На думку Козицького, відкриття аеропорту допомогло б закрити небо над Україною, а також дало поштовх до відновлення української економіки.

Відновлення польотів в країні, яка перебуває у стані війни, яскраво демонструє світовим інвесторам нашу стійкість та рішучість. Ми прагнемо залучати нові інвестиції, але чимало партнерів відверто кажуть, що з огляду на безпекові питання, вони не наважуються заходити на український ринок, – каже Козицький.

Проте наразі це питання на етапі обговорення.

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