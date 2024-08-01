Коли цього року  відзначають Медовий Спас: нова дата і що обов’язково потрібно зробити на свято

Журналісти dnepr.info дізналися традиції та прикмети цього дня. Спас – це загальна назва трьох великих церковних свят: Медового, Яблучного та Горіхового.
Медовий Спас ще називають Маковія. Цього дня до церкви несуть мед, мак. У давнину за погодою у цей день намагались прогнозувати, яким буде наступний рік.
Медовий Спас «присвячений» початку Успенського посту. З цього дня починають збирати мак і мед і заготовляти їх на зиму. Також у цей день у церкві вшановують «День семи мучеників Маковіїв» – згадують братів Маковіїв, які прийняли смерть за віру. Звідси пішла ще одна назва свята – «Маковія».
Ще Медовий Спас називають «Мокрим» – згідно з легендою, у Константинополі була страшна епідемія, побороти яку вдалося лише за допомогою освячення води. Робили це частинкою хреста, на якому був розіп’ятий Ісус.
З того часу цей день почали святкувати на церковному рівні спочатку у Константинополі, а згодом і по всьому світу. Спасом свято почали називати на честь Спасителя Ісуса, оскільки саме частинку його хреста занурювали у воду. У Константинополі хрест Господній виносили на вулицю та проносили його між людьми, а потім виставляли на поклоніння до собору Святої Софії.
Цього дня у церкві освячують мед та мак. Вважається, що завдяки цьому продукти набувають цілющої властивості. У кошик до меду кладуть пиріжки з маком, пряники, воду. Крім цього можна освятити букети з пшениці, макових головок, чебрецю та інших сезонних кольорів. Вважається, що у такий спосіб букети допоможуть процвітанню домашнього господарства. Їх потрібно зберігати вдома цілий рік, але з часом викидати заборонено, можна тільки спалювати.
Також можна покласти в кошик сіль та хрін. Це символізує, що людину не лякають життєві труднощі і вона стійко несе свою віру.
Усі ці продукти потім потрібно обов’язково з’їсти, оскільки викидати їх не можна – це вважається гріхом.
Окрім відвідування церкви на Медовий Спас було прийнято пірнати у воду. Вважалося, що це не лише надає здоров’я, а й допомагає змити гріхи. На Маковія було прийнято світити колодязі та купати худобу.
Після церкви за традицією сім’я має зібратися за святковим столом та обов’язково з’їсти пиріжок з маком та ложку меду. Люди вірили, що якщо загадати при цьому бажання – воно обов’язково здійсниться.
На столі на Спас має бути випічка з пісного тіста з горіхами, родзинками, корицею. А ось страв із м’ясом чи рибою краще уникати. У цей день починається Успенський піст і їжа на столі має бути пісною.
До відвідування церкви не можна було нічого їсти. Перед застіллям обов’язково треба було випити освяченої води.
Цього дня заборонено займатися рукоділлям, прибирати у домі, прати, працювати на городі. На свято краще не влаштовувати гучних застіль, сваритися, пліткувати. А ще в цей день, як і інші церковні свята, заборонено відмовляти у допомозі нужденним. Вважається, що подавши мед чи гроші жебраку біля церкви, можна спокути всі гріхи.
Вважається, що якщо хрестини дитини випали на свято – це добрий знак. Така дитина виросте сильною, здоровою і благословенною. А ось вінчання цього дня не обіцяло нічого хорошого.
На свято обов’язково треба було з’їсти ложку меду та запити трьома ковтками води – це обіцяло благополуччя у житті.
Гучне застілля на Маковея може налякати бджіл і наступного року вони не дадуть урожаю меду.
Весь негатив за рік можна було забрати, провівши прибирання в будинку наступного дня після Медового Спасу.
Наші пращури вважали, що у цей день закінчувалось літо та починалась осінь. Дощ у цей день був гарною прикметою, бо вважалось, що якщо на Спаса дощить – весь рік не буде пожеж у лісі.
Яскравий чистий місяць у ніч на Маковія обіцяв гарну погоду найближчі 4 тижні.
Вважалося, що відліт стрижів і ластівок на південь обіцяв прохолодніші ночі.
У цей день було прийнято збирати і їсти малину, оскільки вважалося, що вона в цей період максимально багата на корисні речовини та мінерали.
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Яна Юхименко
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