Коли цього року відзначають Медовий Спас: нова дата і що обов’язково потрібно зробити на свято

Цього року Медовий чи Перший Спас в Україні відзначатимуть не 14 серпня, як завжди, а 1 серпня. Перенесення дати відбулося через переход церкви на новоюліанський календар. Багато дат церковних свят у ньому зміщено на 13 днів.

Журналісти dnepr.info дізналися традиції та прикмети цього дня. Спас – це загальна назва трьох великих церковних свят: Медового, Яблучного та Горіхового.

Звідки стільки назв у свята

Медовий Спас ще називають Маковія. Цього дня до церкви несуть мед, мак. У давнину за погодою у цей день намагались прогнозувати, яким буде наступний рік.

Медовий Спас «присвячений» початку Успенського посту. З цього дня починають збирати мак і мед і заготовляти їх на зиму. Також у цей день у церкві вшановують «День семи мучеників Маковіїв» – згадують братів Маковіїв, які прийняли смерть за віру. Звідси пішла ще одна назва свята – «Маковія».

Ще Медовий Спас називають «Мокрим» – згідно з легендою, у Константинополі була страшна епідемія, побороти яку вдалося лише за допомогою освячення води. Робили це частинкою хреста, на якому був розіп’ятий Ісус.

З того часу цей день почали святкувати на церковному рівні спочатку у Константинополі, а згодом і по всьому світу. Спасом свято почали називати на честь Спасителя Ісуса, оскільки саме частинку його хреста занурювали у воду. У Константинополі хрест Господній виносили на вулицю та проносили його між людьми, а потім виставляли на поклоніння до собору Святої Софії.

Що потрібно святити у церкві на Медовий Спас

Цього дня у церкві освячують мед та мак. Вважається, що завдяки цьому продукти набувають цілющої властивості. У кошик до меду кладуть пиріжки з маком, пряники, воду. Крім цього можна освятити букети з пшениці, макових головок, чебрецю та інших сезонних кольорів. Вважається, що у такий спосіб букети допоможуть процвітанню домашнього господарства. Їх потрібно зберігати вдома цілий рік, але з часом викидати заборонено, можна тільки спалювати.

Також можна покласти в кошик сіль та хрін. Це символізує, що людину не лякають життєві труднощі і вона стійко несе свою віру.

Усі ці продукти потім потрібно обов’язково з’їсти, оскільки викидати їх не можна – це вважається гріхом.

Що потрібно робити на Медовий Спас

Окрім відвідування церкви на Медовий Спас було прийнято пірнати у воду. Вважалося, що це не лише надає здоров’я, а й допомагає змити гріхи. На Маковія було прийнято світити колодязі та купати худобу.

Після церкви за традицією сім’я має зібратися за святковим столом та обов’язково з’їсти пиріжок з маком та ложку меду. Люди вірили, що якщо загадати при цьому бажання – воно обов’язково здійсниться.

На столі на Спас має бути випічка з пісного тіста з горіхами, родзинками, корицею. А ось страв із м’ясом чи рибою краще уникати. У цей день починається Успенський піст і їжа на столі має бути пісною.

До відвідування церкви не можна було нічого їсти. Перед застіллям обов’язково треба було випити освяченої води.

Що не можна робити на Медовий Спас

Цього дня заборонено займатися рукоділлям, прибирати у домі, прати, працювати на городі. На свято краще не влаштовувати гучних застіль, сваритися, пліткувати. А ще в цей день, як і інші церковні свята, заборонено відмовляти у допомозі нужденним. Вважається, що подавши мед чи гроші жебраку біля церкви, можна спокути всі гріхи.

Прикмети на Медовий Спас

Вважається, що якщо хрестини дитини випали на свято – це добрий знак. Така дитина виросте сильною, здоровою і благословенною. А ось вінчання цього дня не обіцяло нічого хорошого.

На свято обов’язково треба було з’їсти ложку меду та запити трьома ковтками води – це обіцяло благополуччя у житті.

Гучне застілля на Маковея може налякати бджіл і наступного року вони не дадуть урожаю меду.

Весь негатив за рік можна було забрати, провівши прибирання в будинку наступного дня після Медового Спасу.

Наші пращури вважали, що у цей день закінчувалось літо та починалась осінь. Дощ у цей день був гарною прикметою, бо вважалось, що якщо на Спаса дощить – весь рік не буде пожеж у лісі.

Яскравий чистий місяць у ніч на Маковія обіцяв гарну погоду найближчі 4 тижні.

Вважалося, що відліт стрижів і ластівок на південь обіцяв прохолодніші ночі.

У цей день було прийнято збирати і їсти малину, оскільки вважалося, що вона в цей період максимально багата на корисні речовини та мінерали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: