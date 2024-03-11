Коли та де в Дніпрі гулятимуть на Масницю

У Дніпрі анонсували проведення свята Колодія.

З 11 березня в Україні стартує тиждень Масляної або як правильніше Масниці. Гуляння досягнуть свого піка в неділю, 17 березня, коли зазвичай влаштовують “вечірки” просто неба з варениками та млинцями.

У Дніпрі народні гуляння запланували на суботу, 16 березня, повідомили в департаменті парків та рекреацій. У парку Шевченка біля центрального входу проведуть патріотично-культурний захід “Свято Колодія”.

Дніпряни зможуть взяти участь у конкурсах, сфотографуватися на пам’ять поблизу спеціальних святкових фотозон, а також поласувати смачними варениками.

Свято розпочнеться цієї суботи, 16 березня, о 13:00 біля центрального входу в парк Шевченка.

Масниця/Масляна та Свято Колодія – що відомо?

Масниця не має сталої дати. Святкують її за 49 днів до Великодня. У 2024 це тиждень від 11 до 17 березня. Масниця або Колодій одне із найдавніших свят, яке відзначали ще за язичницьких часів. Давні слов’яни вважали, що цей день символізує смерть зими й прихід весни. Припадає це свято на останній тиждень перед Великим постом. У цей день пекли млинці, які нагадували Сонце. Згодом, українці почали пекти в цей день вареники та співати веснянки. А ось Масляна хоч і звичніше для більшості людей свято, і схоже за своєю суттю на Масницю чи Колодія, але є чисто російським. Росіяни в цей день спалювали опудало та влаштовували бійки “стінка на стінку”, аби показати свою силу, а також наїдалися перед Великим постом.

розповідали, про дати, традиції та що не можна робити на Масницю у 2024 році. Нагадаємо, раніше мипро дати, традиції та що не можна робити на Масницю у 2024 році.

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