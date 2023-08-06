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Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнози

Сьогодні 18:35
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В Україні останні дні тримається аномальна спека. Українці, зокрема і дніпряни, цікавляться, коли чекати спаду температури. Синоптики дають відносно втішні прогнози, стверджуючи, що вже з понеділка, 7 серпня, ставатиме прохолодніше.

Новости Днепра про Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнози

Втім, пощастить з прохолодою не всім регіонам. 

На заході зниження температури буде відчутним – вночі впаде до 13-18°, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні 20-25°. Також певне послаблення спеки очікується на півночі та Вінничині – до 24-29° та подекуди тут пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Тим часом на Дніпропетровщині ще буде спекотно. Прогнозують, що стовпчик термометра підніматиметься вдень до 30-35 градусів. 

Однак у західні та північні області України, а місцями і в центральні регіони можуть прийти зливи, шквали вітру та град. 

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Новости Днепра про Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнозиУкраїнська Новости Днепра про Коли спаде спека у Дніпрі та області: синоптики дали прогнозиРусский

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