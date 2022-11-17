Коли школярі Дніпра підуть на зимові канікули: дати

Канікули в місті розпочнуться в кінці грудня, як зазвичай.

Департамент гуманітарної політики опублікував орієнтовні дати канікул, — пише Інформатор. Зазначимо, що в залежності від ситуації в країні дати можуть змінюватись.

Так зимові канікули у школярів триватимуть два тижні з 24 грудня по 8 січня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: