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Коли школярі Дніпра підуть на зимові канікули: дати

Сьогодні 06:45
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Канікули в місті розпочнуться в кінці грудня, як зазвичай.

Новости Днепра про Коли школярі Дніпра підуть на зимові канікули: дати

Департамент гуманітарної політики опублікував орієнтовні дати канікул, — пише Інформатор. Зазначимо, що в залежності від ситуації в країні дати можуть змінюватись.

Так зимові канікули у школярів триватимуть два тижні з 24 грудня по 8 січня.

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Новости Днепра про Коли школярі Дніпра підуть на зимові канікули: датиУкраїнська Новости Днепра про Коли школярі Дніпра підуть на зимові канікули: датиРусский

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