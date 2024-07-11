Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату

Сьогодні 20:47
просмотров

Пекельна спека ще довго пануватиме в Україні.

Новости Днепра про Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату

Половину областей України найближчими днями очікує спекотна та суха погода без опадів, адже над країною наразі панує антициклон. Поєднання цього антициклону з теплим повітрям, яке надходить з тропічних широт, зокрема з Північної Африки, призведе до різкого підвищення температури. Принаймні так пояснює нинішню погоду синоптикиня Наталія Птуха. 

Максимальна температура на сьогодні, яка була зафіксована за всю історію інструментальних спостережень в Україні (близько 150 років), становила +42 градуси на метеостанції “Луганськ” 12 серпня 2010 року, – розповіла синоптик Наталія Птуха.

На думку Наталії, існує ймовірність наближення до цього рекорду, особливо на півдні та сході країни, вже наприкінці цього тижня.

Найспекотнішими днями очікуються п’ятниця та субота, коли стовпчики термометрів можуть піднятися до позначки +40 градусів і вище у деяких південних та східних областях. За словами синоптика, точний рівень спеки також залежатиме від хмарності та інтенсивності сонячного сяйва.

Спекотна погода протримається орієнтовно до 15 липня включно. Починаючи з 16 липня синоптики прогнозують певне послаблення спеки на заході України. У Дніпрі похолодає хоча б до +30 не раніше 18 липня.

Читайте також:

Новости Днепра про Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну датуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:03
    У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею

    Це перший великий виграш чоловіка за 12 років гри.

    У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:17
    У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес

    Банду шахраїв затримали в Дніпрі.

    Ввечері світла буде мало: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 12 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    Ввечері світла буде мало: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 12 липня

    У Дніпрі 12 липня знову надовго вимикатимуть світло.

    Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:58
    Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку

    У Кривому Розі судили чоловіка, який стріляв у перехожих через…

    Наверх