Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату

Пекельна спека ще довго пануватиме в Україні.

Половину областей України найближчими днями очікує спекотна та суха погода без опадів, адже над країною наразі панує антициклон. Поєднання цього антициклону з теплим повітрям, яке надходить з тропічних широт, зокрема з Північної Африки, призведе до різкого підвищення температури. Принаймні так пояснює нинішню погоду синоптикиня Наталія Птуха.

Максимальна температура на сьогодні, яка була зафіксована за всю історію інструментальних спостережень в Україні (близько 150 років), становила +42 градуси на метеостанції “Луганськ” 12 серпня 2010 року, – розповіла синоптик Наталія Птуха.

На думку Наталії, існує ймовірність наближення до цього рекорду, особливо на півдні та сході країни, вже наприкінці цього тижня.

Найспекотнішими днями очікуються п’ятниця та субота, коли стовпчики термометрів можуть піднятися до позначки +40 градусів і вище у деяких південних та східних областях. За словами синоптика, точний рівень спеки також залежатиме від хмарності та інтенсивності сонячного сяйва.

Спекотна погода протримається орієнтовно до 15 липня включно. Починаючи з 16 липня синоптики прогнозують певне послаблення спеки на заході України. У Дніпрі похолодає хоча б до +30 не раніше 18 липня.

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