Коли остаточно затвердять нову назву для Новомосковська

Найпопулярніші варіанти нової назви – Самар, Січеслав та Новоселиця. Історики вважають, що варто повернути попереднє найменування – Самар, щоб відновити історичну справедливість.
«Ми не маємо шукати нову назву. Ми маємо повернути стару, яку в нас відібрав той самий ворог, з яким ми наразі воюємо», – сказав директор Новомосковського історико – краєзнавчого музею Костянтин Мешко.
Містяни також зазначають, що варто повернутися до старої назви.
«Я бачила в інтернеті деякі пропозиції назвати місто Самар. Така назва була ще за часи запоріжців. Тому потрібно вибрати назву, яка відповідає історії. Бо радянська влада знищувала історію України, русифіковувала людей поколіннями. Намагалася знищити українців, як націю», – вважає місцева мешканка Ірина.
Мер міста поспішає обрати нову назву, адже якщо цього не зробити, то вибір за містян зроблять у Верховній Раді.
«Важко багатьом сприйняти необхідність саме зараз займатися перейменуванням. Є багато маніпуляцій. Намагаються людям розказати, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів», – повідомив міський голова Новомосковська Сергій Резнік.
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