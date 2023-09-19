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Коли остаточно затвердять нову назву для Новомосковська

Сьогодні 12:39
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Перейменування Новомосковська виходить на фінішну пряму.

Новости Днепра про Коли остаточно затвердять нову назву для Новомосковська

Про це йдеться у сюжеті 11 каналу.
 
Майже рік тривають дискусії щодо того, як перейменувати Новомосковськ. Затвердити нову назву планують до кінця листопада. Водночас самого топоніму ще немає. 
 
Думки містян кардинально різняться. Більшість схильна до того, що все-таки треба позбавитися від назви, яку нав’язала імперія, проте люди, яким байдуже.
 

Найпопулярніші варіанти нової назви – Самар, Січеслав та Новоселиця. Історики вважають, що варто повернути попереднє найменування – Самар, щоб відновити історичну справедливість. 

«Ми не маємо шукати нову назву. Ми маємо повернути стару, яку в нас відібрав той самий ворог, з яким ми наразі воюємо», – сказав директор Новомосковського історико – краєзнавчого музею Костянтин Мешко.

Містяни також зазначають, що варто повернутися до старої назви. 

«Я бачила в інтернеті деякі пропозиції назвати місто Самар. Така назва була ще за часи запоріжців. Тому потрібно вибрати назву, яка відповідає історії. Бо радянська влада знищувала історію України, русифіковувала людей поколіннями. Намагалася знищити українців, як націю», – вважає місцева мешканка Ірина.

Мер міста поспішає обрати нову назву, адже якщо цього не зробити, то вибір за містян зроблять у Верховній Раді. 

«Важко багатьом сприйняти необхідність саме зараз займатися перейменуванням. Є багато маніпуляцій. Намагаються людям розказати, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів», – повідомив міський голова Новомосковська Сергій Резнік.

 
Остаточну назву затвердять наприкінці листопада. 
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