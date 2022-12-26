Коли можна буде їхати до Криму на відпочинок і скільки ще у рФ ракет: нові прогнози від Кирила Буданова

Війна завершиться після зими 2023 року, українські військові зайдуть до Криму зі зброєю в руках, у Росії залишилося ракет на 2-3 масовані атаки. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП основних військових прогнозів головного розвідника, частина з яких вже справдилися, а ще частина-мають здійснитися вже найближчим часом.

Глава ГУР МО України Кирило Буданов завжди дає точні прогнози щодо воєнних дій у нашій країні. Він точно передбачив, з якого боку наступатимуть війська агресора, які міста можуть бути під загрозою. Пізніше він передбачив, що РФ піде з острова Зміїний, не використовуватиме ядерну зброю, а всі спроби окупантів захопити нашу країну військовим шляхом проваляться.

Вже справдилося

Практично з самого початку повномасштабного вторгнення РФ почала заявляти, що може застосувати ядерну зброю, якщо Україна намагатиметься відвоювати свої території, завдавати ударів по Криму, а Європа – постачати нашій країні зброю. У квітні голова ГУР МО заявив, що вся заява окупантів – це лише погрози та елемент шантажу і малоймовірно, що президент сусідньої країни піде на це.

Наприкінці весни Кирило Буданов заявив, що червень та липень будуть складними місяцями для української армії, але вже у другій половині серпня відбудеться переломний момент на полі бою та світ побачить перші перемоги наших військових. Звільнення Харківської області почалося одразу після Дня Незалежності, окупанти втекли з поля бою, покинувши свою техніку і більшу частину області було звільнено за кілька днів.

У червні керівник ГУР в одному з інтерв’ю сказав, що острів Зміїний невдовзі повернеться під контроль України. Так це сталося. Вже до кінця місяця рФ в якості «жеста доброй волі» накивали п’ятами з острова.

У середині літа Кирило Буданов в інтерв’ю сказав про те, що попри всі дії влади та можливе оголошення мобілізації протестів населення в рФ чекати не варто. Пізніше у вересні країна-агресор оголосила мобілізацію, але люди не протестували. Кирило Буданов зазначив, що росіяни здебільшого підтримують те, що їхні військові роблять в Україні.

Наприкінці жовтня Кирило Буданов заявив, що Херсон буде звільнено до кінця останнього місяця осені. 11 листопада стало днем, коли у Херсоні знову вивісили український прапор, а окупанти напередодні швидко покинули місто. Все це стало результатом потужного обстрілу штабів та складів супротивника, який українські військові методично проводили не один місяць.

Нові прогнози

Вже неодноразово Кирило Буданов заявляв, що війна завершиться після зими 2023 року виходом України на межі 1991 року.

«Взимку війна значною мірою стихне. І після зими розпочнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони країни станом на 1991 рік. Наприкінці весни все має закінчитися. До літа – все має завершитись», – сказав голова ГУР МО.

Кирило Буданов у своєму новому інтерв’ю також зазначив, що: «Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю у руках».

Більше того, коли в нього запитали куди краще їхати у відпустку в наступному році, Кирило Буданов порадив берег Чорного моря.

«Я пораджу до Криму. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів» – сказав головний розвідник.

За його словами, ракет в Росії залишилося ще на 2-3 масовані атаки. Їхнім браком пояснюється збільшення проміжку між обстрілами. Велика кількість ракет виробляти рФ не може – заважають санкції, а Китай та Іран свої не продають.

«Тієї кількості ракет, яка залишилася – якщо взяти суто математично їхні розрахунки – вистачить на два-три рази з інтенсивністю в залпі до 75 ракет. І, в принципі, вони закінчяться взагалі. Китай жодного озброєння їм не передав. І не передасть, як ми розуміємо. Також жодної ракети не передав і Іран», – сказав Кирило Буданов.

З приводу своїх прогнозів, глава ГУР заявив, що будує їх на основі інформації та даних, які має його відомство.

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