“Коли місто у жалобі, ворог знову атакує”: у Кривому Розі поцілили ракетою по цивільному об’єкту

Вдень 28 серпня у Кривому Розі чули вибух. За даними керівника ОВА Сергія Лисака, росіяни поцілили по цивільному об’єкту.
Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання, – повідомляє Сергій Лисак.
Олександр Вілкул повідомляє, що швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби.
Вибух, який пролунав у Кривому Розі, було чутно в етері марафону під час включення начальника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, який розповідав про завершення пошукових робіт на місці ракетного удару в ніч на 27 серпня.
Відео ТУТ.
Читайте також:
Автор:
У центрі Дніпра перекриють провулок.
У Дніпрі та області скасували екстрені відключення світла.
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки на Кривий Ріг збільшилася.
З'явилися деталі конфлікту, під час якого була побита місцева активістка…