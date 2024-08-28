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  • “Коли місто у жалобі, ворог знову атакує”: у Кривому Розі поцілили ракетою по цивільному об’єкту

“Коли місто у жалобі, ворог знову атакує”: у Кривому Розі поцілили ракетою по цивільному об’єкту

Сьогодні 11:28
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У Кривому Розі знову пролунав вибух.

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Вдень 28 серпня у Кривому Розі чули вибух. За даними керівника ОВА Сергія Лисака, росіяни поцілили по цивільному об’єкту. 

Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання, – повідомляє Сергій Лисак.

Олександр Вілкул повідомляє, що швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби.

Вибух, який пролунав у Кривому Розі, було чутно в етері марафону під час включення начальника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, який розповідав про завершення пошукових робіт на місці ракетного удару в ніч на 27 серпня.

Відео ТУТ.

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