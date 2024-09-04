Коли День міста Дніпра: 5 версій заснування міста

Цими вихідними Дніпро святкуватиме День народження. Офіційно місто відзначатиме 248 років від дня свого заснування. Насправді наше місто було засноване набагато раніше.

Журналісти dnepr.info зібрали всі можливі дати заснування міста Дніпро.

Згідно з однією з легенд, датою заснування міста можна вважати IX століття, коли на Монастирському острові було засновано монастир. Вважається, що на острові вщент Катеринослава встигла побувати княгиня Ольга, коли пливла до Константинополя, щоб прийняти християнство, князь Святослав, під час одного зі своїх походів. Монастир було зруйновано у XIII столітті під час татаро-монгольської навали. Після, за легендою, на острові зберігали свою скарбницю козаки, зокрема тут бував отаман Сірко.

Ще однією датою заснування поселень на території нашого міста можна вважати 1635 рік, коли було засновано фортецю Кодак. Тоді ж довкола неї виникла торгова слобода. Але в 1709 фортеця була зрита.

У 1784-1797 колишня фортеця Новий Кодак грала роль губернського міста, як зазначають історики, навіть у офіційних паперах вона іменувалася Катеринославом II. У них також говорилося, що місто Катеринослав утворюється з містечка Новий Кодак.

Також роком заснування міста можна вважати перші згадки про слободу Половицю – це приблизно друга половина XVIII століття. 1768 року тут вже жили козаки, а на території біля сучасного історичного музею був козацький цвинтар.

Офіційною датою заснування міста вважається 1776, коли на річці Кільчень було засновано місто Катеринослав Кільченський. Сьогодні це межа міста Новомосковськ. Побудоване місто спочатку зростало швидкими темпами, але близькість до болот викликала у жителів хвороби і було прийнято рішення перенести Катеринослав на правий берег.

Вже 1787 року у травні розпочалося будівництво нового міста Катеринослава правому березі.

Перший день міста відзначали у 1887 році – 100-річний ювілей. Проте 200-річчя міста відзначали вже 1976 року. Тобто 1776, а не 1778 взяті як дата заснування сучасного міста Дніпро. Але невеликий «перенесення» все ж таки є. У 1887 та 1976 році День міста відзначали у травні, з початку 2000-х років його перенесли на осінь. Точної дати Дня міста Дніпро не має. День заснування відзначається завжди у перші вихідні вересня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: