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  • Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 18:34
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Новому річковому порту Дніпра майже 35 років. До цього вокзал на воді розташовувався нижче за течією і виглядав зовсім інакше. Будівля була компактною, з колонами та альтанкою на даху. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав перший порт Дніпра, який пропрацював у місті понад 40 років.

Новости Днепра про Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Річний порт у Дніпрі з’явився у 1797 році. Пристань використовували переважно  для перевезення вантажів – лісу, солі і сільгосппродуктів, й у останню чергу тут могли сісти на річне судно пасажири. У порту було все, щоб зручно було вантажити товар на баржі та пароплави, але практично нічого не було для зручності людей. У 1930-х роках пристань пережила реконструкцію та стала річним вокзалом. Для зручності пасажирів з’явилися зали очкування, кімнати, де можна було привести себе до ладу, невеликий ресторан.

 

Новости Днепра про Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Під час Другої світової війни він був розкрадений і зруйнований, але вже в 1944 порт вдалося відновити, а на початку 1950-х – побудувати нове. Це була двоповерхова будівля з альтанкою на даху та колонами.

Новости Днепра про Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Для пасажирів тут було максимум зручностей на той час: просторі кімнати очікування, каси, мозаїчні панно на стінах та великі вікна.

Новости Днепра про Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Прогулянки річковим транспортом були дуже популярні в Дніпрі того часу. Річкою їздили «Метеори», «Комети», ходили пароплави.

Новости Днепра про Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

До 1980-х років порт Дніпра за обсягом перевезень посідав друге місце в країні після Києва. Крім цього, він увійшов до трійки лідерів портів, куди регулярно заходили вантажні судна. Тоді й було ухвалено рішення звести новий порт, який сьогодні знає кожен мешканець міста.

Новости Днепра про Колони та альтанка на даху: як раніше виглядав річний порт у Дніпрі (ФОТО)

Збудували його швидко та відкрили вже у 1982 році, а повністю в експлуатацію ввели у 1988 році. Планувалося, що новий порт разом із готелем «Вітрило» та рестораном «Поплавок» стануть новими символами міста і водночас це буде новий архітектурний ансамбль на воді.

фото: група «Історія у фотографії. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

 

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